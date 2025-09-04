Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrıldı: Anne Arzu Sabancı İlk Kez Konuştu

Üç Yıllık İlişkinin Sonu ve Ayrılık Üzerine Yorumlar

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın ilişkisi, yaklaşık üç yılın ardından beklenmedik bir şekilde sona erdi. Ayrılığın ardından Erçel, sosyal medya platformu Instagram'dan Sabancı'nın fotoğraflarını silerek dikkatleri üzerine çekti. Bu hareket, ayrılığın nedenine dair spekülasyonları da beraberinde getirdi. Özellikle, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın ismi, ayrılığın sebebi olarak gündeme geldi. Ancak Arzu Sabancı, bu konudaki sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu.

Anne Arzu Sabancı'nın Açıklamaları

Arzu Sabancı, ayrılık kararının ardından yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız," diyerek tarafsız bir duruş sergiledi. Ayrılığın kendileri için sürpriz olduğunu belirten Sabancı, Hande Erçel’in sosyal medyada paylaştığı bir alıntının yanlış yorumlandığını ifade etti. "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoğrafları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiçbir bağlantısı yok," diye ekledi.

Ayrılığın Ardındaki Gerçekler

Arzu Sabancı, ayrıca Hande Erçel’in birçok kişi tarafından sevilen, yetenekli ve zarif bir genç kız olduğunu vurgulayarak, "İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik," şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın özel hayatlarının tamamen kendi tercihlerine dayandığını da ortaya koyuyor. Sabancı, "Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim," diyerek duygu dolu bir açıklama yaptı.

Sosyal Medyada Tepkiler ve Kamuoyu Yansımaları

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, ayrılığın sebepleri üzerine çeşitli yorumlar yaparken, Arzu Sabancı'nın açıklamaları da büyük ilgi gördü. Ünlü isimlerin ilişkileri her zaman merak konusu olmuşken, bu olay da benzer bir ilgiyle karşılandı. Geçmişteki ilişkilerinin genel olarak nasıl sona erdiğine dair yapılan karşılaştırmalar, kamuoyunun gözünde farklı bir perspektif sunuyor.

Sonuç olarak, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ilişkisi sona ermiş olsa da, Arzu Sabancı'nın yaptığı açıklamalar, aile dinamiklerinin ve bireysel tercihlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. İlişkinin geleceği ve her iki tarafın da bu süreçten nasıl etkileneceği ise merakla bekleniyor.