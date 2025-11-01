Dolar
Haberin Gündemi Magazin Güllü'nün Ölümünde Şok İfadeler: 2 Milyon TL'lik Altın ve Tehditler

Güllü'nün Ölümünde Şok İfadeler: 2 Milyon TL'lik Altın ve Tehditler

Yayınlanma
14
Güllü'nün Ölümünde Şok İfadeler: 2 Milyon TL'lik Altın ve Tehditler
Okunma Süresi: 2 dk

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü'nün şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturma, tanık ifadeleriyle derinleşiyor. Sanatçının, oturduğu apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan iddialar, olayın seyrini değiştirdi. Güllü'nün kızıyla ilgili yapılan yeni tanıklıklar, cinayet suçlamalarının ciddiyetini artırırken, dikkat çeken ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.

Tanık İfadeleri ve Suçlamalar

Güllü'nün yakın arkadaşı Bircan Dülger'in, Tuğyan'ı "Ben yaptım ama çok pişmanım" ifadeleriyle suçlamasının ardından, başka bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun savcılığa verdiği ifade, soruşturmanın seyrini etkileyen önemli bir belge oldu. Çağrı, Tuğyan'ın annesine yönelik tehditkar sözlerini, madde kullanımıyla ilgili iddialarını ve olay gecesi evde bulunanların davranışlarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Tanığın ifadesine göre, Tuğyan, annesini öldüreceğine dair tehditlerde bulunmuş ve sık sık annesiyle tartışmalar yaşamış.

İddiaların Derinleşmesi

Çağrı Kutlu, ifadesinde Tuğyan'ın "Çocuğumu da annemi de öldüreceğim" dediğini aktardı. Ayrıca, Güllü'nün maddi sorunlar nedeniyle kızıyla sık sık tartıştığını belirtti. Tanığın anlatımlarına göre, Tuğyan'ın kumar bağımlılığı ve maddi problemleri, aile içinde gerginliğe yol açmış. Bu durumun, Güllü'nün ölümüne giden yolda etkili olmuş olabileceği ifade ediliyor.

Madde Kullanımı ve Tehditler

Çağrı Kutlu, Tuğyan'ın uyuşturucu madde kullanma geçmişine de dikkat çekti. Genç kadının, annesiyle olan ilişkisinde yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik baskı altında olduğu iddia ediliyor. Kutlu, Tuğyan'ın "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğunu, ayrıca Güllü'nün kumar alışkanlıkları nedeniyle kendisine yönlendirildiğini ifade etti. Bu bağlamda, Tuğyan'ın annesine yönelik şiddet içeren söylemleri, soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Soruşturmanın Seyri

Soruşturmayı yürüten yetkililerin, bu yeni tanık ifadelerini dikkate alarak derinlemesine bir inceleme yapacağı bildirildi. Güllü'nün ölümünün ardındaki gerçekler, ilerleyen günlerde daha da netleşebilir. Olayla ilgili olarak, tanıkların ifadeleri ve elde edilen bulgular, adli süreçte belirleyici rol oynayacak. Güllü'nün ani ölümü ve ardından yaşanan gelişmeler, hem ailesi hem de sevenleri için derin bir üzüntü kaynağı olmaya devam ediyor.

#Cinayet
#Güllü
#Ölüm
#Şüphe
