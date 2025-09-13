Çivril Uluslararası Elma Festivalinde Merve Özbey Rüzgarı Esti

DENİZLİ (İHA) – Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali, bu yıl da yoğun ilgiyle gerçekleşiyor. Festivalin ikinci gününde sahne alan pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey, binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin Coşkusu ve Etkinlikler

Çivril’de 4 gün süresince çeşitli sanat, tarih ve tarım etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan festival, yerel halkın yanı sıra çevre şehirlerden gelen misafirleri de ağırlıyor. Festivalin ikinci gününde, Merve Özbey’in konseri ile birlikte etkinlikler doruk noktasına ulaştı. Sanatçının sahne performansı, izleyiciler arasında büyük bir coşku yarattı.

Merve Özbey’in Performansı

Merve Özbey, sahneye çıkarak sevilen şarkılarını kalabalıkla birlikte seslendirdi. Güçlü sesi ve enerjik performansıyla izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Konserin sonunda, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Özbey’e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. Başkan Dere, festival alanında hemşehrileriyle bir araya gelerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkan Semih Dere’nin Açıklamaları

Festivalin devam eden coşkusunu vurgulayan Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, "27. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivalimizin ikinci günü, Merve Özbey’in muhteşem konseriyle taçlandı. Geceye damga vuran sanatçımız, birbirinden güzel şarkılarıyla katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Festival alanını dolduran binlerce hemşehrimiz, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek bu coşkuya ortak oldu. Festivalimizi destekleyen tüm hemşehrilerimize, katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çivril’deki festival, müzik ve eğlencenin yanı sıra yerel tarım ürünlerinin tanıtımına da katkı sağlıyor. Festivalin ilerleyen günlerinde farklı etkinlikler ve konserler ile bu coşkunun devam etmesi bekleniyor.