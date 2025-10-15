Britney Spears'tan eski kocasının iddialarına sert tepki

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, eski eşi Kevin Federline'ın yeni anı kitabında kendisi ve çocukları hakkında dile getirdiği iddialara yanıt verdi. "Oops!…I Did It Again" ve "Toxic" gibi hit şarkılarıyla tanınan Spears, Federline'ın "You Thought You Knew" adlı eserinde yer alan açıklamalar karşısında sessiz kalmadı.

Temsilcisi aracılığıyla cevap verdi

43 yaşındaki sanatçının temsilcisi, magazin dergisi People'a yaptığı açıklamada, "Kevin'ın kitabıyla ilgili çıkan haberlerin ardından bir kez daha hem o hem de başkaları, Britney Spears'dan faydalanıyor. Ne yazık ki bu, Kevin'la nafaka sürecinin sona ermesinin ardından yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Temsilci, Spears'ın önceliğinin çocukları Sean Preston ve Jayden James olduğunu belirterek, "Britney, kendi hikayesini anı kitabı 'The Woman in Me'de anlattı zaten" dedi.

Federline'ın kitabındaki iddialar

Federline, kitabında çocuklarının kendisine anneleriyle ilgili endişelerini ilettiğini ve Britney'in evinde vakit geçirmek istemediklerini ileri sürdü. New York Times'ta yer alan habere göre, Federline, "Çocuklar bazen geceleri uyandıklarında onun kapının önünde sessizce durduğunu ve kendilerini uyurken izlediğini görüyorlardı. Britney elinde bir bıçakla onlara 'Oh uyandınız mı?' diye soruyordu. Sonrasında da bir açıklama yapmadan arkasını dönüp gidiyordu" şeklinde yazdı.

Federline'ın endişeleri

Kitabın başka bir bölümünde ise Federline, Britney'nin mevcut durumu hakkında endişelerini dile getirdi. "Her şey yolundaymış gibi davranmak zorlaşıyor. Bulunduğum noktada zaman akıp gidiyor. Durum değişmezse bir şeyler ters gidecek ve en büyük korkum oğullarımızın ellerinde yalnızca bu yıkımın kalması" ifadelerini kullandı. Ancak, Federline'ın endişelerinin kaynağını kitabında belirtmediği ifade ediliyor.

Federline'ın kitabı 21 Ekim'de piyasaya sürülecek. Bu tarihte, kitabın içeriği ve Spears ile Federline arasındaki geçmişin nasıl ele alındığı daha net bir şekilde anlaşılacak. İki tarafın da yaşamları, çocukları ve geçmişteki ilişkileri üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.