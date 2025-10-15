Dolar
41,8549 %0,23
Euro
48,6480 %0,43
Gram Altın
5.642,69 % 1,32
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Britney Spears'tan eski kocasının iddialarına sert tepki

Britney Spears'tan eski kocasının iddialarına sert tepki

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Britney Spears'tan eski kocasının iddialarına sert tepki
Okunma Süresi: 2 dk

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, eski eşi Kevin Federline'ın yeni anı kitabında kendisi ve çocukları hakkında dile getirdiği iddialara yanıt verdi. "Oops!…I Did It Again" ve "Toxic" gibi hit şarkılarıyla tanınan Spears, Federline'ın "You Thought You Knew" adlı eserinde yer alan açıklamalar karşısında sessiz kalmadı.

Temsilcisi aracılığıyla cevap verdi

43 yaşındaki sanatçının temsilcisi, magazin dergisi People'a yaptığı açıklamada, "Kevin'ın kitabıyla ilgili çıkan haberlerin ardından bir kez daha hem o hem de başkaları, Britney Spears'dan faydalanıyor. Ne yazık ki bu, Kevin'la nafaka sürecinin sona ermesinin ardından yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Temsilci, Spears'ın önceliğinin çocukları Sean Preston ve Jayden James olduğunu belirterek, "Britney, kendi hikayesini anı kitabı 'The Woman in Me'de anlattı zaten" dedi.

Federline'ın kitabındaki iddialar

Federline, kitabında çocuklarının kendisine anneleriyle ilgili endişelerini ilettiğini ve Britney'in evinde vakit geçirmek istemediklerini ileri sürdü. New York Times'ta yer alan habere göre, Federline, "Çocuklar bazen geceleri uyandıklarında onun kapının önünde sessizce durduğunu ve kendilerini uyurken izlediğini görüyorlardı. Britney elinde bir bıçakla onlara 'Oh uyandınız mı?' diye soruyordu. Sonrasında da bir açıklama yapmadan arkasını dönüp gidiyordu" şeklinde yazdı.

Federline'ın endişeleri

Kitabın başka bir bölümünde ise Federline, Britney'nin mevcut durumu hakkında endişelerini dile getirdi. "Her şey yolundaymış gibi davranmak zorlaşıyor. Bulunduğum noktada zaman akıp gidiyor. Durum değişmezse bir şeyler ters gidecek ve en büyük korkum oğullarımızın ellerinde yalnızca bu yıkımın kalması" ifadelerini kullandı. Ancak, Federline'ın endişelerinin kaynağını kitabında belirtmediği ifade ediliyor.

Federline'ın kitabı 21 Ekim'de piyasaya sürülecek. Bu tarihte, kitabın içeriği ve Spears ile Federline arasındaki geçmişin nasıl ele alındığı daha net bir şekilde anlaşılacak. İki tarafın da yaşamları, çocukları ve geçmişteki ilişkileri üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

#Britney Spears
Güney Kore Devletinin Dijital Hafızasında Büyük Yangın
Güney Kore Devletinin Dijital Hafızasında Büyük Yangın
#Teknoloji / 15 Ekim 2025
A Milli Takım'ın Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri Netleşiyor
A Milli Takım'ın Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri Netleşiyor
#Spor / 15 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Ünlü Müzisyen John Mayer ile TikTok Fenomeni Kat Stickler Arasındaki Aşk İddiası
Ünlü Müzisyen John Mayer ile TikTok Fenomeni Kat Stickler Arasındaki Aşk İddiası
Magazin
Mahsun Kırmızıgül'den Sinema Sektörüne Eleştiri
Mahsun Kırmızıgül'den Sinema Sektörüne Eleştiri
Maaşlara Konulacak Haciz Oranı Değişiyor
Maaşlara Konulacak Haciz Oranı Değişiyor
Siyasette Askeri Hastane Gündemi: Bahçeli ve CHP'den Yeniden Açılma Teklifi
Siyasette Askeri Hastane Gündemi: Bahçeli ve CHP'den Yeniden Açılma Teklifi
İZKO, Güncel Altın Fiyatlarını Açıkladı
İZKO, Güncel Altın Fiyatlarını Açıkladı
28 Ekim'de Okullar Tatil Mi? 28 Ekim Yarım Gün Mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tarihi
28 Ekim'de Okullar Tatil Mi? 28 Ekim Yarım Gün Mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tarihi
Merih Demiral’in Eşi Heidi Lushtaku Demiral Kimdir? Yaşı, Memleketi ve Kariyeri
Merih Demiral’in Eşi Heidi Lushtaku Demiral Kimdir? Yaşı, Memleketi ve Kariyeri
Meteoroloji Haftalık Hava Durumu Raporunu Açıkladı: İstanbul İçin Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji Haftalık Hava Durumu Raporunu Açıkladı: İstanbul İçin Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft