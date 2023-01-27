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Madalyon İstanbul'a Dönüyor
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Madalyon İstanbul'a Dönüyor

Fatih Sultan Mehmed'in madalyonu ait olduğu topraklara geliyor. 542 yıl önce Fatih Sultan Mehmed'in poz vererek hazırlattığı Costanzo de Ferrara madalyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alındı.

Fatih Sultan Mehmed'in madalyonu ait olduğu topraklara geliyor. 542 yıl önce Fatih Sultan Mehmed'in poz vererek hazırlattığı Costanzo de Ferrara madalyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB tarafından satın alındı.

Erken dönem Rönesans sanatçılarından helkeltraş ve ressam Costanza de Ferrara tarafından İstanbul'da yapılan madalyonun 3 örneğinin mevcut olduğu biliniyordu.

Dört madalyonun varlığı Londra'daki mezatın kataloğunun yayınlanmasıyla öğrenildi. Hemen harekete geçen İBB, madalyonu 38 bin Sterlinge satın aldı. İstanbul'a getirilecek madalyon tıpkı Fatih Sultan Mehmed tablosu gibi halkın ziyaretine açılıp özel himayede tutulacak.

 


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