Laptoplugezgin 500 Bin Dolar Ciro Hedefliyor

Laptoplugezgin olarak bildiğimiz Oğuzhan 25 yaşında, Anadolu Üniversitesi Besyo mezunu.

Üniversitenin yaz aylarını “work and travel” isimli programla Amerika'da geçirdi. Mezun olduktan sonra Amerika'da kaldı ve e-ticarete başladı. E-ticaret günümüzün yükselen değerli bir sektörü amerika da ticaretin en hızlı olduğu ülkelerden biri. Milyonlarca insan artık ürünlerini internetten sipariş ediyor.. çivi, ayakkabı çekeceği, bebek maması ve hatta domatesi bile internetten alıyorlar. Bu yüzden Oğuzhan Amerika'da bu fırsatı görüp e-ticarete atıldı.

Sonrasında pandeminin gelmesiyle satışları düştü. Hatta bitme noktasına geldi. Çünkü Amerika'da insanlar evlere kapandı, milyonlar işini kaybetti ve sadece olmazsa olmaz ürünleri almaya devam etti.

Hangi ürün olmazsa olmaz, ben hangisini satabilirim diye düşünürken aklına kitap geldi!

Amerika'da ikinci el kitap satan mağazalara gidip, kârlı olan kitapları alıp, internette çeşitli platformlarda satmaya başladı. Bu krizde bir şekilde fırsat gören oğuzhan, 6 ay boyunca gitmedik eyalet, gezmedik mağaza bırakmadı..

Binlerce kitap toplayıp satmaya devam etti ve belli bir süre sonra bu işe olan inancı daha da arttı ve kazandığı bütün parayı tekrar bu işe yatırmaya karar verdi.

2020 Kasım ayında amerikanın Massachusetts eyaletinde 5800$'a 600 metrekare bir depo kiralayıp kitapları toplu almaya başladı.

Artık tek tek mağazalara gitmiyor, tek seferde bir tır dolusu kitap satın alıyordu.

Bu kitapların arasından kârlı olanları ayıklayıp internette satıyor, diğerlerini ise geri dönüşüme kazandırıyor!

İkinci el kitap satışına başlayalı daha 1 sene olmadan 100.000$ ın üzerinde satış yaptı ve işini büyüttü. Şu anda 4 amerikalıyı da işe alan Oğuzhan, yıl sonuna kadar 50.000 kitap satışı ve 500.000$ ciro hedefliyor.