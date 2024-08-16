İzmir'in Üç Farklı Noktasında Yangın Tehdidi, Müdahale Çalışmaları Sürüyor

İzmir'in Karşıyaka, Kemalpaşa ve Çeşme ilçelerinde çıkan yangınlarla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özellikle kuru hava ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölge sakinlerini ve ekipleri alarma geçirdi. Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Karşıyaka'daki Yangın: Yamanlar Karatepe Alevlere Teslim

Karşıyaka ilçesinin Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın, gece boyunca sürdü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına hızla müdahale ederek, bölgeye 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi gönderdi. Yangının havadan müdahale edilebilmesi için sabah saatlerini bekleyen ekipler, hava aydınlanır aydınlanmaz yangına havadan da müdahale etmeye başladı. Yoğun rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.

Kemalpaşa'da Zeytinlik Alanda Yangın

İzmir'in bir diğer ilçesi olan Kemalpaşa’da, Vişneli Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda çıkan yangın ise paniğe yol açtı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yerel halk da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere traktörlerle su tankeri taşıdı. Mahalle sakinlerinden Muzaffer Karayel, yangın haberini aldıktan sonra bölgeye gelerek çalışmalara katıldığını belirtti. Karayel, "Köylü olmasa bu yangın Torbalı ilçesine kadar gider. Aşırı rüzgar var. Allah'tan yer ekipleri de burada. Herkese geçmiş olsun," ifadelerini kullanarak yangının ciddiyetine dikkat çekti.

Çeşme'de Makilik ve Otluk Alanlar Alev Aldı

Çeşme ilçesi de yangın tehlikesinden nasibini aldı. Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisinde saat 04.51 sıralarında başlayan yangın, makilik ve otluk alanları etkisi altına aldı. Yangına müdahale için bölgeye 6 uçak, 1 helikopter ve arazözler gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

İzmir’in üç farklı noktasında aynı gün içerisinde çıkan bu yangınlar, bölge halkı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yangınların bir an önce kontrol altına alınması ve söndürülmesi için bölgedeki tüm ekipler seferber olmuş durumda. Ancak, rüzgarın şiddetli olması ve havanın kuru olması, yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Yetkililer, vatandaşları yangın bölgesinden uzak durmaları ve acil durumlarda ilgili birimlere bilgi vermeleri konusunda uyarıyor.