İstanbul'u Olimpiyatlara Hazırlayacak Rüya Takım açıklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehri 2036 Olimpiyat adaylığına hazırlayacak 'Rüya Takım' kamuoyuna tanıttı. 'Olimpiyat Çalışma Grubu' adı altında çalışacak takımın temel işlevinin destek ve kolaylaştırıcılık' olacağını vurgulayan İmamoğlu: "Anahtar kelime Koordinasyondur "dedi.

OLİMPİYAT ÇALIŞMA GRUBU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB 2036 Olimpiyat adaylığı ve şehrin olimpik bir şehre dönüştürülmesi hedeflerinin anlatıldığı basın toplantısı düzenledi. İstanbul Planlama Ajansı Florya Yerleşkesi'ndeki Kampüs Havuz'da düzenlenen toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hedefler doğrultusunda çalışacak 'Olimpiyat Çalışma Grubu'nu da kamuoyuna tanıttı. İmamoğlu'nun 'Rüya Takım' nitelemesiyle tanıttığı çalışma grubunda her birisi alanlarında başarılıişlere imza atan Oya Ünlü Kızıl, Seda Domaniç Sökmen, Prof. Dr. Irı Erhart, Naz Aydemir Akyol, Oğuz Uçanlar, Sinan Güler, Alican Kaynar ve Alper Kasapoğlu yer aldı.

SPOR: DÜNYA'NIN ORTAK LİSANI

"Spor, tüm dünyada yaşayan insanlar için ortak bir lisan diyen İmamoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ettik ve bu bağlamda stratejler oluşturdu. Gençlerle ilgili yaptığımız bir çok çalışmanın önemli bir parçası da spor oldu. Spor dünyasının tüm bileşenleriyle kent planlamacılarıyla, akademisyenlerle bir araya gelerek çalıştaylar gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmaları bir 'master plan'a oturtarak, orta ve uzun vadeli planlar yaptık."

DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

"Sadece ilgili Genel Sekreter Yardımcılığımız, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz Spor İstanbul ve İBB Spor Kulümüzle değil, BİMTAŞ ve İPA gibi stratejik birçok iştirakimizle neleri geliştirebileceğimizi, değiştirilebileceğimizi ve dönüştürebileceğimizi inceledik" bilgilerini paylaştı