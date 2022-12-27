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İstanbul'da Ulaşıma Yüzde 30 Zam
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul'da Ulaşıma Yüzde 30 Zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi yaptığı toplantıda toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29.10 zam'mı kabul etti.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi yaptığı toplantıda toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29.10 zam'mı kabul etti.

ARTAN MALİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

İBB, artan maliyetler sebebiyle elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücretlerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında zam önerildi. Takside indi-bindi ücretine ise yüzde 42 oranında zam teklif edildi.


Yeni Ücret Tarifesi Şöyle Belirlendi:


Tam Elektronik bilet ücreti 9.90 TL


Öğrenci Elektronik bilet ücereti 4.83 TL


Öğretmen elektronik bilet ücreti 7,90 TL


Tam abonman ücreti 777 TL


Öğrenci Abonman Ücreti 140 TL


Sarı taksi taksimetre açılış ücreti 12.65 TL


Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100 TL


Sarı taksi kısa mesafe ücreti 40 TL


Minübüs indi Bindi ücreti 7 TL

 

Okul servisi 0-1 km. ücreti 792 TL


Personel Servisi 10-17 koltuk (Minibüs) ücreti 422.41 TL


Marmaray en uzun mesafe ücreti 21,91 TL


Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14,69 TL


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