İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem!

İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İstanbul'da akşam saatlerinde 3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; saat 18:36'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 8,5 kilometre olduğu açıklandı.

Daha önce 4,7 büyüklüğünde yaşanan deprem İstanbul'un birçok bölgesinden hissedilmiş ve bazı evlerde çatlaklar oluşmuştu.

Bugün saat 16.07'de, merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İstanbul´un Silivri ilçesinin açıklarında, dün saat 11.00'de, meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların devam ettiği belirlendi. Depremin ardından dün saat 11.57´de, 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Bu sarsıntı da Silivri'den hissedilirken, Marmara Denizi´ne artçı depremler meydana gelmeye devam etti.