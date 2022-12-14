İstanbul Başkanına Sahip Çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu ile birlikte Saraçhanebaşında vatandaşlara hitap ederek, Bunlar korkuyorlar, bu yüzden haksız yere ceza veriyorlar, bu yüzden zulüm yapıyorlar. "KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET" dedi.

HUKUKSUZ KARAR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği hukuksuz karar sonrasında, Saraçhane'de, on binlerce vatandaşla buluştu. "Bugün iktidarda, yarından çok korkan bir irade var" diyen Meral Akşener, "İnsanlar, korktuğu zaman ceza verirler. İnsanlar, korktuğu zaman Zulüm yaparlar, İnsanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar."

ARKASINDA BÜYÜK KORKU VAR

"Onun için bugün, Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyuman korku var. Demokrasiye duyulan korku var. Millet, iradesine duyulan korku var. Evet bunlar korkuyor. Amabiz, korkmuyoruz. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet diyoruz" ifadelerini kullandı.