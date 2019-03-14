Instagram, WhatsApp ve Facebook dün neden çöktü?

WhatsApp'ta fotoğraf ve ses dosyalarını gönderemeyenler, Facebook'a giriş yapamayanlar ve Instagram'da anasayfayı yenileyemeyenler... Dün en sık kullanılan uygulamalarda yaşanan bu sorun kullanıcılara zor anlar yaşattı. Bu duruma Facebook'tan sonunda açıklama geldi.

Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada "Facebook ailesinin uygulamalarına erişimde olan sorunun farkındayız. Sorunu en kısa sürede çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sorunun DDoS saldırısıyla ilgili olmadığını doğrulayabiliriz." denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcı Dr. Ömer Fatih Sayan da konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu uygulamalardaki sorunun global olduğunu belirtti.