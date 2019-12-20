İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastanede tedavi altına alındı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in tedbir amaçlı Londra Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, tedbir amaçlı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in Londra Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Kraliçe'nin eşinin mayıs ayından beri halka açık yerlerde bulunmadığı biliniyor.
Öte yandan kraliyet görevlerinden emekli olan Philip, bağlı bulunduğu kuruluşlarla ilgisini kesmiyor. Philip, 780'den fazla kuruluşta başkanlık ve üyelik görevlerini sürdürüyor.