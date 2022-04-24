İmamoğlu'nun Yardım Tırları Mültecilere Ulaştı

İBB'nin, Rusya-Ukrayna savaşının mağdurlarının göz etmek zorunda kaldığı, Polonya'nın Varşova ve Romanya'nın Köstence şehirlerine doğru yola çıkardığı 12 Tır, söz konusu ülkelerin Lojistik merkezlerine ulaştı.

LOJİSTİK MERKEZLERİNE TESLİM EDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, insani yardım maddesi taşıan 6 tırın ulaştığı Varşova'nın Belediye başkanı Rafal Trzaskovski ile birlikte, mülteciler için kurulan 'Geçici Kabul Merkezi'nde biraraya geldi. Savaş mağdurlarının acısına ortak olan üçlü, ortak barış mesajları verdi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. İBB'nin tırlarında, bebek bezinden hijyen maddelerine, çocuk kıyafetlerinden bakliyata kadar bir çok farklı kalemde ürün bulunuyor.

BEBEK BEZİNDEN, GIDAYA KADAR BOL MALZEME

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı yüzünden bu ülkeden komşu ülkelere yaklaşık 7 milyon insanın mülteci olarak geçiş yaptığı biliniyor. İBB, Varşova Belediyesi'nden gelen yardım talebini geri çevirmedi. İBB, AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda, Polonya'nın başşehri Varşova ve İstanbul'un Ukrayna'daki kardeş şehri Odessa'ya en yakın noktada bulunan Romanya'nın Köstenci şehrine ulaşmak üzere, içinde insani yardım malzemesi bulunan toplam 12 tır'ı geçtiğimiz 14 Nisan'da yola çıkardı. Tırlardan 6'sı Varşova'ya, 6, sıda Köstence'ye ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tırlarının lojistik merkezine ulaştığı Varşova'da, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trazaskowski ile bir araya geldi.

VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ZİYARET

Ağbaba ve İmamoğlu, Trzaskowski ile buluşma öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği'nin ziyaret etti. Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat tarafından ağırlanan heyet, ziyaretin ardından Plac Bankowy'deki Varşova Belediye binasına geçti. İmamoğlu, Trzaskowski ile buluşmasında, "Büyükelçi ile mülteciler hakkında konuştuk. Sizin çok başarılı olduğunuzu söyledi. Bu başarınızı dinlemek beni çok mutlu etti. Bunun için sizi tebrik ediyorum. İBB olarak, ne zaman isterseniz kentiniz, halkınız ve mülteciler için yardımcı olacağımızı belirtmek isterim. Aramızdaki dostluktan dolayı sizinle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz ama özellikle insani konularda.

DÜNYA'DA EN ÇOK SIĞINMACI TÜRKİYE'DE VAR

Ağbaba ve İmamoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Trzaskowski de duygularını, "Uzun süredir devam eden bir mülteci meselesi var. İstatistikler de bize söylüyor ki, Türkiye mültecilerin kabul edilmesi konusunda dünyada birinci, Polonya ise ikinci sırada. bizin için Türkiye çok önemli partner. Dostluğumuzun çok önemli potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Büyük şehirler olarak belediye Başkanı ve ben, diğer Avrupa'daki diğer şehirlerdeki gibi küresel ısınma, eşitlik mültecilerin entegrasyonu gibi benzer sorunların üstesinden geliyoruz. ama aynı zamanda zor şartlar altında çalışıyoruz."

GÜNDE 30-40 BİN İNSAN GELDİ

"İkimiz de merkezi hükümet tarafından pek sevilmeyen muhalefet parti üyeleriyiz. Tam anlamıyla bir demokrasiden bahsediyorsak bu ciddi bir problem. bu sebeple bizim sayın Belediye Başkanı ile durumumuz çok benzer" sözleriyle dile getirdi. Mülteciler konusunda Avrupa ülkelerinedn yeterli desteği alamadıklarını da sözlerine ekleyen Trzaskowski, "Üç hafta önce mülteci akımında zirveyi gördük. Günde 30-40 bin insan geldi" dedi.