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İmamoğlu'na hapis cezası ve siyaset yasağı kararı verildi
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İmamoğlu'na hapis cezası ve siyaset yasağı kararı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamıoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yarğılandığı davanın duruşması görüldü. 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen İmamoğlu hakkında karar verildi. Kararın ardından İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamıoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yarğılandığı davanın duruşması görüldü. 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen İmamoğlu hakkında karar verildi. Kararın ardından İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

CHP'den Saraçhane çağrısı: "TÜRKİYE TEK ADAMDAN BÜYÜKTÜR"

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak almasının ardından Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı. CHP'den İstanbul Yargılanıyor etiketiyle yapılan paylaşımda. "Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane'de buluşuyoruz" denildi.

VATANDAŞLAR SARAÇHANE BAŞINA GİDİYOR

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak almasının ardından yurttaşları Saraçhane'ye çağırdı. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

HUKUKA VE KUMPASA KARŞI MEYDANA ÇIKIYORLAR

Türkiye Tek adam'dan büyüktür! 16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız! Mille iradesine sahep çıkmak için Saraçhane'de buluşuyoruz.

 


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