İmamoğlu Kararının Ayrıntıları Ortaya Çıktı: Mahkemeden “Örgüt Lideri” ve “Kaçma Şüphesi” Vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin mahkeme kararı kamuoyuna açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu’nun yolsuzluk ve çıkar amaçlı suç örgütü kurma suçlamalarıyla tutuklanmasına gerekçe olarak “kuvvetli suç şüphesi” ve “kaçma riski”ni gösterdi. Karar metninde, birçok belediye iştirakinde usulsüzlükler, hayali ihaleler, sahte faturalar ve kamu zararına neden olan faaliyetler detaylı biçimde yer aldı.

Kararda Neler Var?

Mahkemenin gerekçeli kararında Ekrem İmamoğlu’nun “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” olarak tanımlandığı belirtildi. İddialara göre İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yanında çalışan kişileri İBB’nin çeşitli iştiraklerinde etkili pozisyonlara getirdi. Bu kişiler aracılığıyla ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye ait kaynakların kişisel zenginleşme amacıyla kullanıldığı ve kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Hayali İhaleler, Sahte Faturalar, Gizli Toplantılar

Kararda, Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden yapılan ihalelerde hayali işlerin belgelendiği, bazı şirketlerin yalnızca sahte fatura kesmek amacıyla kurulduğu ve kamuya ait fonların “örgüt mensuplarının” kontrolündeki firmalara aktarıldığı tespitlerine yer verildi. Gizli toplantılarla ihalelerin hangi şirketlere verileceği, tekliflerin nasıl organize edileceği ve alınacak komisyon oranlarının belirlendiği ifade edildi.

Belediye Gücünü Kullanarak Baskı ve Tehdit

Mahkeme, yöneticiliğini Ertan Yıldız’ın yaptığı yapı üzerinden bazı iş insanlarının belediyenin idari gücüyle baskı altına alındığını, ödeme yapmaya zorlandığını ve bu kişilerden elde edilen paraların İmamoğlu’nun ortağı olduğu projelere aktarıldığını belirtti. Ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği ve bu veriler üzerinden siyasi manipülasyonların yapıldığı ileri sürüldü.

Reklam Gelirleri Üzerinden Para Ağı

Kültür AŞ üzerinden yürütülen bir diğer yöntemde, şirketlerin reklam izni alabilmesi için muvazaalı sözleşmeler yapmaya zorlandığı ve “grafik tasarım bedeli” gibi kalemlerle bu firmalardan gayrimeşru gelir elde edildiği belirtildi. Bu paraların da dolaylı olarak örgüt yapısına ait şirketlere aktarıldığı, kamu bütçesinin dışında ikinci bir mali yapı oluşturulduğu bildirildi.

Tutuklama Gerekçesi: Kuvvetli Şüphe ve Kaçma Riski

Hakimlik, MASAK raporları, tanık ve müşteki ifadeleri, HTS kayıtları, ihale dosyaları, sahte faturalar ve diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu Ekrem İmamoğlu hakkında “kuvvetli suç şüphesinin” mevcut olduğunu ve bunun katalog suçlar arasında yer aldığını vurguladı. Ayrıca, suça dair cezanın ağırlığı ve suç örgütüyle ilişkili hiyerarşik yapı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına, bu nedenle tutuklamanın orantılı olduğuna hükmedildi.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Kararın ardından gözler savunma makamına ve İmamoğlu’nun avukatlarının itiraz sürecine çevrildi. Hukuki süreç devam ederken kamuoyundaki tartışmalar da giderek büyüyor. Karar, sadece siyasi değil, aynı zamanda yerel yönetimler üzerindeki denetim ve etik tartışmaları açısından da dönüm noktası olabilir.