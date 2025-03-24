Mehmet Şimşek’ten İstifa Sinyallerine Sert Tepki: “Görevdeyiz ve Devam Ediyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasının yankıları sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları gündeme damgasını vurdu. Özgür Özel’in hedefinde bu kez Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vardı. İstifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili sessizliğini bozan Bakan Şimşek, görevine devam ettiğini vurgulayan net bir mesaj verdi.

CHP Lideri’nden Çarpıcı İddia

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de yaptığı konuşmada hem hükümeti hem de bazı bakanları hedef aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmek istediği, ancak bu yönde engellendiği yönündeki kulis iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Özel, “Mehmet Şimşek sözde istifa etmemek için zorlanıyormuş. 'İğne ucu ile kazıyorum, onlar kürekle kapatıyor' diyormuş. İstifa etse ne olur, etmese ne olur?” diyerek ağır eleştirilerde bulundu.

Ayrıca, son dönemdeki döviz rezervi hareketlerine de değinen Özel, “Mehmet Bey’in iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar dolarlık rezervin 26 milyar doları sadece üç günde harcanmış” iddiasında bulundu. Bu sözler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Bakan Şimşek: “Asılsız Haberlere İtibar Etmeyin”

Mehmet Şimşek, hakkında çıkan istifa iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı kısa ve net bir açıklamayla yalanladı. Açıklamasında “Görevdeyiz” ifadesini vurgulayan Şimşek, “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Asılsız haberlere itibar etmeyiniz” diyerek hem piyasalara hem de kamuoyuna güven mesajı verdi.

Bu açıklama, piyasaların istikrarı açısından önemli bir sinyal olarak yorumlandı. Şimşek'in son aylarda ekonomi politikalarında izlediği sıkı para politikası, yabancı yatırımcılar nezdinde olumlu karşılanmış ve rezervlerin toparlanmasına katkı sağlamıştı. Ancak son günlerdeki siyasi gelişmelerin gölgesinde, Şimşek’in pozisyonu da spekülasyon konusu olmaya başlamıştı.

İBB Soruşturması Gölgesinde Siyaset Isınıyor

Tüm bu gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşandı. İmamoğlu, 22 Mart’ta hakim karşısına çıktıktan sonra bir gün sonra “ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, kişisel verilerin kaydedilmesi ve suç örgütü kurma” gibi ciddi suçlamalarla tutuklandı. Ancak “terör örgütü ile bağlantılı” dosyadan herhangi bir adli kontrol uygulanmadan serbest bırakıldı.

Bu gelişmelerin ardından muhalefet cephesi, İmamoğlu’na yönelik davaların siyasi olduğunu iddia ederek iktidarı hedef aldı. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üzerinden ekonomi politikaları da eleştirilmeye başlandı.

Piyasalarda Beklentiler Netleşiyor

Mehmet Şimşek’in açıklaması, finansal çevrelerde “istikrarın korunacağı” mesajı olarak algılandı. Özellikle yabancı yatırımcılar açısından, Türkiye’nin makroekonomik istikrarı ve para politikasındaki tutarlılık ön planda. Bu nedenle Şimşek’in görevde kalacağı yönündeki mesajları, döviz kuru ve borsa açısından önem taşıyor.

Siyasi Gerilim Devam Ediyor

CHP’nin iddialarının ardından hükümet kanadından yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor. Bakan Şimşek’in net çıkışı sonrası, ekonomi yönetiminin arkasındaki siyasi desteğin de vurgulanması bekleniyor. Kamuoyunda ise hem siyasi hem de ekonomik gelişmeler dikkatle izleniyor.