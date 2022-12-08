Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Hiranur Vakfı'nın Kaçak Yapısı Mühürlendi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Hiranur Vakfı'nın Kaçak Yapısı Mühürlendi

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki kaçak yapısını mühürledi. 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatından bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasında kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi.

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki kaçak yapısını mühürledi. 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatından bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasında kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi.

İLÇE BELEDİYESİ GEREĞİNİ YAPMADI

İBB İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde Sancaktepe Belediyesine kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazdı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde İBB'ye yanıt gönderen Santaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi. İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül 2022 tarihinde, yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi'ne sorumluluğu hatırlatıldı.

KAÇAK KÜLLİYE İSKANI ALINMADAN KULLANILMAYA BAŞLANDI

Üc aylık yasal süre boyunca kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmayınca İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfına ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 aday, 3 parselde bulunan yapıya giderek henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı, " Yapı Tatil Tutanağı" ile mühürledi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına bir ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hiranur Vakfı'nın Kaçak Yapısı Mühürlendi
İkinci el otoda uygun kredi fırsatı
Hatay'da İstihdam için önemli bir adım
Vahşi Gece
Narenciye'nin başkenti Mersin'de festival coşkusu
Peros, Esra Erol'la mis kokulu ürünlerini tanıttı
Melih Göğebakan Kimdir?
Dekar Yapı, 2.9 Milyar Tl'lık 4 yeni projeye imza atacak
Karaciğer yağlanmasında patlama yaşanıyor
-
Çok Okunanlar
Hatay'da İstihdam için önemli bir adım
Hatay'da İstihdam için önemli bir adım
İkinci el otoda uygun kredi fırsatı
İkinci el otoda uygun kredi fırsatı
Hiranur Vakfı'nın Kaçak Yapısı Mühürlendi
Hiranur Vakfı'nın Kaçak Yapısı Mühürlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Hiranur Vakfı'nın Kaçak Yapısı Mühürlendi
Hiranur Vakfı'nın Kaçak Yapısı Mühürlendi
İkinci el otoda uygun kredi fırsatı
İkinci el otoda uygun kredi fırsatı
Hatay'da İstihdam için önemli bir adım
Hatay'da İstihdam için önemli bir adım
Vahşi Gece
Vahşi Gece
Narenciye'nin başkenti Mersin'de festival coşkusu
Narenciye'nin başkenti Mersin'de festival coşkusu
Peros, Esra Erol'la mis kokulu ürünlerini tanıttı
Peros, Esra Erol'la mis kokulu ürünlerini tanıttı
Melih Göğebakan Kimdir?
Melih Göğebakan Kimdir?
Dekar Yapı, 2.9 Milyar Tl'lık 4 yeni projeye imza atacak
Dekar Yapı, 2.9 Milyar Tl'lık 4 yeni projeye imza atacak
Karaciğer yağlanmasında patlama yaşanıyor
Karaciğer yağlanmasında patlama yaşanıyor
Obezleştikçe Karaciğer yağlanmasında patlama yaşanıyor
Obezleştikçe Karaciğer yağlanmasında patlama yaşanıyor
Obezleştikçe Karaciğer yağlanmasında patlama yaşanıyor
Obezleştikçe Karaciğer yağlanmasında patlama yaşanıyor
Obezleştikçe Karaciğer yağlanmasında patlama yaşanıyor
Obezleştikçe Karaciğer yağlanmasında patlama yaşanıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji