Hiranur Vakfı'nın Kaçak Yapısı Mühürlendi

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki kaçak yapısını mühürledi. 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatından bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasında kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi.

İLÇE BELEDİYESİ GEREĞİNİ YAPMADI

İBB İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde Sancaktepe Belediyesine kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazdı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde İBB'ye yanıt gönderen Santaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi. İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül 2022 tarihinde, yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi'ne sorumluluğu hatırlatıldı.

KAÇAK KÜLLİYE İSKANI ALINMADAN KULLANILMAYA BAŞLANDI

Üc aylık yasal süre boyunca kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmayınca İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfına ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 aday, 3 parselde bulunan yapıya giderek henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı, " Yapı Tatil Tutanağı" ile mühürledi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına bir ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.