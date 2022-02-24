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Hava Sahası Kapandı; Uçuşlar İptal!...
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Hava Sahası Kapandı; Uçuşlar İptal!...

Rusya'nın Ukrayna topraklarına karşı bir işgal harekatı başlatması üzerine Ukrayna hava sahasını kapattı. Türk Havayolları bugünden itibaren bu ülkeye yapılan uçak seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına karşı bir işgal harekatı başlatması üzerine Ukrayna hava sahasını kapattı. Türk Havayolları bugünden itibaren bu ülkeye yapılan uçak seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in halka sesleniş konuşmasıyla başlayan işgal harekati bütün dünyada infial yarattı. Dombask bölgesine giren Rus ordusu hızla ilerliyor. Bütün dünyada endişe ile takip edilen Rus işgali üzerine Ukrayna ükenin hava sahasını uçuşlara kapattı. Gelişmeler üzerine acil durum bildirimi yapan THY, bu ülkeye yapılan bütün seferlerin geçici olarak durdurulduğunu ve daha evvelden biletlerini almış olan yolcuların haklarının iade edilecğini duyurdu.

YOLCULARIMIZA İADE HAKLARI TANIMLANMIŞTIR

Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek, "Değerli yolcularımız, Ukrayna'&da yaşanan güncel gelişmeler sebebiyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinden biletlenmiş olup, 13-28 2022 tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" açıklaması yapıldı.

 


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