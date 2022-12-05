Hatay'da İstihdam için önemli bir adım

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile uluslararası havacılık servis ve eğitim firması Global Avaition Services İnterior arasında imzalanan ve yaklaşık 3 bin kişiye yurt içi ve yurt dışında iş imkanı sunacak istihdam projesinin ilk etap sınavları yapıldı.

Antakya HATMEK ve konferans salonunda yapılan Almanca ve İngilizce seviye tespit sınavlarına yüzlerce aday katıldı. Adaylar sabah erkenGA saatlerde sınavın yapılacağı yere geldi. Adaylar, ilk oturumda Almanca, ikinci oturumda ise İngilizceden sınav oldu.

SINAVLARDA ÜST DÜZEY CİDDİYET

Her iki sınav da tamamen şeffaf ve güvenilir bir ortamda yapıldı. Sınav kitapçıkları kapalı zarflarda adayların önünde açıldı. A2 ve B1 seviyelerinden yapılan sınavlarda adaylar başarılı olabilmek için her bir oturumda doksan dakika boyunca ter döktü.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş'ın şehirdeki istihdam sorununa çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği projenin sınavlarında ter döken adaylar sınav çıkışında kendilerine sunulan imkandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YENİ MEZUNLARA İŞ UMUDU

Aralarında makina ve bilgisayar mühendislerinin de olduğu adaylar uzun süredir iş bulamadıkları için bu fırsatı değerlendirdiklerini dile getirdi.

Makina mühendisliğinden yeni mezun olduğunu ve iş bulamadığını söyleyen İlayda Sakar, " İşbirliğini Twitter'da gördüm ve hemen başvurdum. İşsizliğin çok fazla olduğu bu dönemde yeni mezunlar olarak hiç iş bulamıyoruz. Böyle bir fırsat önümüze geldiği için belediye başkanımız Lütfü Savaş'a çok teşekkür ederim" dedi.

Bilgisayar mühendisi Meryem Köse de kendilerine verilen fırsattan dolayı yetkililere teşekkür etti.

İSTİHDAM İÇİNDE EĞİTİM ŞART

GASİ şirketi sahibi Zeydan Öncü, Almanca ve İngilizce sınavlarının önümüzdeki hafta içinde değerlendirileceğini söyledi. Yeterlilik sınavlarında görülen eksiklikleri tamamlamak için kurs hazırlanacak. Kursa katılım şarttır. Almanca şart koşulan bir dildir. Diğer adayla, Ocak ayında sınavlara çağrılacak. Sınavlar ve tüm gelişmelere Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde açıklanacak. Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, istihdam projesine katkıda bulunan ve sınavlara katılan, tüm adaylara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Seviye tespit sınavlarında başarılı olan adaylar şirketi tarafından açıklanacak tarih aralığında eğitime alınacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar başvurdukları pozisyonlara uygun olarak yurt içi ve yurt dışında istihdam edilecek.