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Halk Panik İçinde Kaçıyor
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Halk Panik İçinde Kaçıyor

Rus Ordusunun Dombask bölgesinde başlattığı işgal hareketi ile birlikte gerilimin en son noktaya ulaştığı Ukrayna'da halk büyük bir panik içinde. Ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan füze saldırıları yüzünden kaçış başladı. Ülkenin bütün karayollarında insanlık dramı yaşanıyor.

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Rus Ordusunun Dombask bölgesinde başlattığı işgal hareketi ile birlikte gerilimin en son noktaya ulaştığı Ukrayna'da halk büyük bir panik içinde. Ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan füze saldırıları yüzünden kaçış başladı. Ülkenin bütün karayollarında insanlık dramı yaşanıyor.
Rusya'nn Ukraynayı işgal etmek için düğmeye basması bütün dünyayı adeta diken üstünde bekletiyor. İşgal karşısında bir çok ülkeden tepkili açıklamalar yapılırken, savaşın mağduru olan Ukrayna halkı büyük bir korku içinde.

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Ülkenin 7 şehri yakınlarına düşen Rus füzeleri yaşanan paniği arttırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren araçları ile ülkenin batı bölgelerine hareket eden kalabalıklar trafiği adeta kilitledi. Olağanüstü bir yoğunluk yaşanan otoyollarda adeta bir insanlık dramı yaşanıyor. Alalecele evlerini terkeden Ukrayna vatandaşlarının yüzlerinde derin bir kaygı ve ümütsizlik görülüyor. Devlet Başkanı Zelensiky vatandaşların evlerinden çıkmaması çağrısına rağmen sokaklara dökülen siviller kaçma arayışlarına girdi. Sığınacak daha güvenli bölgelere gitmek için hareket eden halk'da büyük bir panik gözleniyor.

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UKRAYNA'NIN 7 ŞEHRİNE FÜZE SALDIRISI

Görgü şahitleri başkent Kiev'den patlama ve füze sarsıntılarının yanısıra siren seslerinin de yükseldiğini bildiriyorlar. Öte yandan şu ana kadar resmi açıklaalarla birlikte en az 7 şehirde büyük çaplı patlama ve saldırı meydana geldi. Henüz oluşan hasar konusunda bilgi verilmezken, şehrin bazı mahallelerinden dumanlar yükseliyor. Yabancı haber ajanslarının bütün dünyaya duyurduğu Rus işgali ülke içine doğru hareketlenirken yaşanan panik yüzünden halkın sığınaklar yerine şehir dışına çıktıkları gözleniyor.


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