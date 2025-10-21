Dolar
41,9791 %0,23
Euro
48,7965 %0,43
Gram Altın
5.760,32 % -1,97
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem VGM Yükseköğrenim Burs Başvurusu Ne Zaman? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Nereden Yapılır?

VGM Yükseköğrenim Burs Başvurusu Ne Zaman? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Nereden Yapılır?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
VGM Yükseköğrenim Burs Başvurusu Ne Zaman? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Nereden Yapılır?
Okunma Süresi: 2 dk

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 yılı yükseköğrenim burs başvurularının başladığını duyurdu. Binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği bu süreç, 21 Ekim 2025 tarihinden itibaren çevrim içi platformda erişime açıldı. Başvurular, 31 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek ve bu süre zarfında öğrenciler, burs imkanından yararlanmak için gerekli adımları atabilecekler.

Başvuru Süreci ve Detayları

VGM burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bu yıl, yabancı uyruklu öğrenciler de dahil olmak üzere tüm üniversite öğrencileri, belirlenen tarih aralığında başvurularını gerçekleştirebilecek. Ortaöğrenim bursunun başvuru süreci ise sona ermişken, öğrenciler şimdi “VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını arıyor. VGM yetkilileri, her yıl burs sonuçlarının belirli bir tarihte açıklandığını ve bu yıl da benzer bir takvim izleneceğini ifade etti.

Burs Alacak Öğrencilerin Kriterleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği uyarınca, bazı öğrenciler burs imkanından yararlanamayacak. Yönetmeliğin 5. maddesine göre, sürekli bir işte çalışarak asgari ücret düzeyinde gelir elde edenler, yabancı uyruklu öğrenciler, Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri, ek süre ile öğrenim görenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alanlar, muhtaç aylığı alanlar ve önceki yıl başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler burs başvurusu yapamayacaklar. Bununla birlikte, bakan onayı ile Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere toplam burs kontenjanının %10’una kadar özel kontenjan ayrılması da mümkün olmaktadır.

2025 Yılı Burs Miktarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için burs tutarlarını da güncelledi. Buna göre, ortaöğrenim bursu aylık 1.250 TL, yükseköğrenim bursu aylık 3.000 TL ve yabancı uyruklu öğrenci bursu da aylık 3.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu yeni burs miktarları, Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ve öğrencilerin eğitim hayatlarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

#Vgm Burs
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı
#Gündem / 21 Ekim 2025
Yasemin Nenni Kimdir? Yasemin Nenni'nin Hikâyesi
Yasemin Nenni Kimdir? Yasemin Nenni'nin Hikâyesi
#Gündem / 21 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Barış Özcan Kimdir?
Barış Özcan Kimdir?
Gündem
Kaçak Parfüm Operasyonu: Kütahya'da 1,5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Kaçak Parfüm Operasyonu: Kütahya'da 1,5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Diploma Davasında Salon Krizi: İmamoğlu Savunma Yapmak İstemedi
Diploma Davasında Salon Krizi: İmamoğlu Savunma Yapmak İstemedi
Natalie Portman Yine Türkiye'de!
Natalie Portman Yine Türkiye'de!
Amazon Web Services'teki Teknik Sorunlar Kullanıcıları Etkiliyor
Amazon Web Services'teki Teknik Sorunlar Kullanıcıları Etkiliyor
Fenerbahçe, VfB Stuttgart Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, VfB Stuttgart Maçı Hazırlıklarına Başladı
Tezgahlarda Hamsi Şenliği: Fiyatlar 70 Liraya Düştü
Tezgahlarda Hamsi Şenliği: Fiyatlar 70 Liraya Düştü
2026 ÖSYM Sınav Takvimi Beklentisi
2026 ÖSYM Sınav Takvimi Beklentisi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft