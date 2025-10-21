VGM Yükseköğrenim Burs Başvurusu Ne Zaman? 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Nereden Yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 yılı yükseköğrenim burs başvurularının başladığını duyurdu. Binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği bu süreç, 21 Ekim 2025 tarihinden itibaren çevrim içi platformda erişime açıldı. Başvurular, 31 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek ve bu süre zarfında öğrenciler, burs imkanından yararlanmak için gerekli adımları atabilecekler.

Başvuru Süreci ve Detayları

VGM burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bu yıl, yabancı uyruklu öğrenciler de dahil olmak üzere tüm üniversite öğrencileri, belirlenen tarih aralığında başvurularını gerçekleştirebilecek. Ortaöğrenim bursunun başvuru süreci ise sona ermişken, öğrenciler şimdi “VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını arıyor. VGM yetkilileri, her yıl burs sonuçlarının belirli bir tarihte açıklandığını ve bu yıl da benzer bir takvim izleneceğini ifade etti.

Burs Alacak Öğrencilerin Kriterleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği uyarınca, bazı öğrenciler burs imkanından yararlanamayacak. Yönetmeliğin 5. maddesine göre, sürekli bir işte çalışarak asgari ücret düzeyinde gelir elde edenler, yabancı uyruklu öğrenciler, Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri, ek süre ile öğrenim görenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alanlar, muhtaç aylığı alanlar ve önceki yıl başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler burs başvurusu yapamayacaklar. Bununla birlikte, bakan onayı ile Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere toplam burs kontenjanının %10’una kadar özel kontenjan ayrılması da mümkün olmaktadır.

2025 Yılı Burs Miktarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için burs tutarlarını da güncelledi. Buna göre, ortaöğrenim bursu aylık 1.250 TL, yükseköğrenim bursu aylık 3.000 TL ve yabancı uyruklu öğrenci bursu da aylık 3.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu yeni burs miktarları, Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ve öğrencilerin eğitim hayatlarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.