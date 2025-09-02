TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİM TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu kura çekimi tarihi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarının katılımıyla gerçekleşecek olan kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva'da düzenlenecek. Bu çekim, kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirileceği için oldukça önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Kura Çekimi ve Katılımcı Takımlar

Kura çekiminde, 1. turu geçen 45 takımın yanı sıra Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım yer alacak. Böylece toplamda 78 takım, Türkiye Kupası'nın 2. eleme turunda mücadele etme fırsatı bulacak. Bu aşama, takımlar için büyük bir önem taşıyor, zira başarılı olan ekipler, bir üst tura geçmek için mücadele edecek.

Tarihsel Bağlam ve Önceki Aşamalar

Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl, eleme turları ve ardından gelecek grup aşamaları ile devam edecek olan kupa, toplamda 11 maç haftasına ev sahipliği yapacak. İlk eleme turunun tarihleri ise 2-3-4 Eylül olarak belirlenmişken, 2. eleme turu maçları 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Gelecek Aşamalar ve Takvim

TFF, Türkiye Kupası'nın ilerleyen aşamaları ile ilgili de bazı tarihler açıkladı. 3. eleme turu maçları 28-29-30 Ekim tarihlerinde, 4. eleme turu ise 2-3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Grup aşaması için belirlenen tarihler ise oldukça yoğun bir takvim sunuyor: 1. grup maçları 23-24-25 Aralık, 2. grup maçları 13-14-15 Ocak 2026, 3. grup maçları 3-4-5 Şubat 2026 ve 4. grup maçları 3-4-5 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Aday Takımların Beklentileri

Her sezon olduğu gibi bu yıl da takımlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmayı hedefliyor. Birçok ekip, kupa zaferini elde ederek hem prestij kazanmak hem de Avrupa kupalarına katılma şansını yakalamak istiyor. Bu nedenle, kura çekimi sonucu oluşacak eşleşmeler, takımların hedefleri açısından büyük öneme sahip olacak. Futbolseverler için ise, bu heyecan dolu süreç merakla bekleniyor.