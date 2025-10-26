TSE'den Yeni Personel Alım İlanı: Mühendis, Kimyager, Memur ve Şoför Alınacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel alımına dair yeni bir ilan yayımladı. TSE, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere toplam 91 personel almayı planladığını duyurdu. İlan, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna iletildi ve alınacak pozisyonlar ile başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Alınacak Kadrolar ve Sayıları

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, TSE'nin merkez ve taşra teşkilatlarında çeşitli pozisyonlar için alım yapılacak. Bu kapsamda, 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı alınacak. Bu çeşitlilik, TSE’nin farklı alanlarda uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Başvuru Süreci

Adaylar için başvuru süreci, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 23:59'da sona erecek. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların, başvurularını TSE’nin resmi internet sitesi olan tse.org.tr adresinin "Duyurular" bölümünden takip ederek yapmaları gerekiyor.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sekmesi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adaylar, kariyerkapisi.gov.tr adresinden online olarak başvuru yapabilecekler. İlan metninde, başvuruların nasıl değerlendirileceği ile ilgili de bilgiler yer aldı. Adayların, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre sıralanacağı belirtildi.

Sözlü Sınav Süreci

Başvuru yapan adaylar, kendi alanlarındaki en yüksek KPSS puanından başlayarak sıralanacak ve her bir pozisyon için atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday, sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacak. Sözlü sınav için hak kazanan adayların listesi, 20 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını hem TSE’nin resmi internet sitesi üzerinden hem de Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla öğrenebilecekler.