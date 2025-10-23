Son Depremler Listesi 23 Ekim 2025

23 Ekim 2025 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremler, sismik hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde hissedilmiş ve vatandaşların deprem bilgilerini takip etme ihtiyacını artırmıştır. Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle her gün birçok sarsıntıya maruz kalmakta ve bu durum, halkın depremle ilgili bilgi arayışını sürekli kılmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi verileri, meydana gelen depremlerin kaydedilmesi ve kamuoyuyla paylaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

23 Ekim 2025 Tarihinde Kaydedilen Son Depremler

23 Ekim 2025 tarihinde, sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi açıklarında ve Ege Bölgesi'nde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedilmiştir. Özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, gün içinde birçok kez sarsıntı yaşamıştır. Bu depremler, derinlikleri değişkenlik gösteren küçük ve orta büyüklükteki sarsıntıları içermektedir. Aşağıda, gün içinde meydana gelen bazı önemli depremler ve detayları yer almaktadır:

Tarih: 2025-10-23

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Saati: 08:13 - Büyüklük: 1.8, Derinlik: 7.0 km

Yer: Çelikhan (Adıyaman)

Saati: 07:55 - Büyüklük: 1.1, Derinlik: 7.0 km

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Saati: 07:34 - Büyüklük: 1.5, Derinlik: 8.7 km

Yer: Marmara Denizi

Saati: 06:51 - Büyüklük: 1.5, Derinlik: 15.5 km

Yer: Payas (Hatay)

Saati: 05:50 - Büyüklük: 1.7, Derinlik: 5.4 km



Son deprem verileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden sismik aktiviteyi göstermektedir. Depremlerin sıklığı ve büyüklüğü, halkın güvenliği açısından önemli bir konu olmaya devam etmektedir. Deprem sonrası vatandaşların AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kaynaklardan bilgi edinmeleri önerilmektedir. Bu şekilde, yaşanan sarsıntılar hakkında daha doğru ve güncel bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır.