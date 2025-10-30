Safran Hasadı: Ekenler Zengin Oluyor

Gıda, ilaç ve kozmetik gibi çeşitli sektörlerde geniş bir kullanım alanına sahip olan safran, bu yılki hasat döneminde rekor fiyatlarla alıcı buluyor. Gram fiyatının 600 TL'ye kadar yükselmesi, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Tarihsel olarak 3.500 yıllık bir geçmişe sahip olan safran, Bizans döneminden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar ticaretin önemli bir parçası olmuştur. Bu yıl, havaların serinlemesi ve yeterli yağışın sağlanması sayesinde, safran hasadında olumlu bir dönem yaşanıyor.

Safran Hasadında Erken Çiçeklenme

Bu yıl, safran çiçekleri, mevsim normallerinin aksine erken açarak üreticilere umut veriyor. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Türkiye'nin milli bitkisi, Safranbolu'dan elde edilen yüksek kalitesi ile dikkat çekiyor. Safran üreticisi İsmail Yılmaz, hasat sürecinin ortalarında olduklarını ve çiçeklenmenin devam ettiğini belirtti. Yılmaz, havaların önce ısınmasının ardından gelen serin havanın ve yağışların, safran üretimini olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Üretimde Yüksek Verim Beklentisi

Safran elde etmek için 80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram ürün alındığını vurgulayan Yılmaz, bu yılki hasat miktarının beklentilerin üzerinde olacağını düşündüğünü söyledi. Yılmaz, "2025 yılı için bir gram safranın fiyatı 600 TL civarında olacak gibi görünüyor. Bu sezon fiyatlar netleştiğinde daha kesin bir değerlendirme yapabileceğiz," dedi. Safranbolu safranının kalitesine olan talebin her yıl arttığını belirten Yılmaz, bu durumun üreticilere önemli bir ekonomik kazanç sağladığını aktardı.

Damla Sulama ile Kuraklıkla Mücadele

Kuraklık riskine karşı bu yıl damla sulama sistemini kullandıklarını belirten Yılmaz, bu uygulamanın olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti. "Safran, genellikle ağustos sonu veya eylül ayında güzel bir yağmura ihtiyaç duyar. Geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle, bu yıl ağustos ayının ortalarından itibaren damla sulama sistemine geçtik. Bu sayede çiçeklenme erken başladı ve üretimimiz olumlu yönde etkilendi," dedi. Yılmaz ayrıca, bu yılki çiçek gözlerinin ve yumruk gözlerinin önümüzdeki yıl için hazırlık aşamasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Safranın Kullanım Alanları

Hasat edilen safranın yalnızca baharat olarak değil, aynı zamanda gıda ve kozmetik sektörlerinde de değerlendirildiğini belirten Yılmaz, safranın çok yönlü kullanımının önemine dikkat çekti. Üreticilerin bu yıl elde ettikleri ürün miktarının arttıkça, safranın farklı alanlarda nasıl değerlendirileceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Safran, sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda sağlık ve güzellik alanlarında da önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor.