Özel Okul Zamlarına Fren: Veliyi Koruyan Yeni Sınır

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki özel okullarda uygulanacak zam oranlarına ilişkin önemli bir düzenleme yaptı. Bu yeni düzenleme, velilerin maddi yüklerini hafifletmeyi amaçlarken, zam oranlarını da belirli sınırlar içerisine almayı hedefliyor. Özellikle ara sınıflar için burs kapsamının genişletilmesi ve zam hesaplama formülünün değişmesi, bu alandaki en dikkat çekici yenilikler arasında yer alıyor.

Yeni Zam Hesaplama Yöntemi

Daha önce özel okullarda zam oranları, bir önceki yılın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oranın üzerine 5 puan eklenerek belirleniyordu. Ancak bu sistem değişti. Artık ara sınıflarda yapılacak zamlar, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Bu değişiklikle birlikte, okulların zam yapma yetkisi belirli bir çerçeveye oturtulmuş oldu.

Ara Sınıflarda Zam Sınırları

Ara sınıflarda yapılacak zamlar, hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar bir ilave artışla sınırlı olacak. Örneğin, 2022-2023 eğitim yılında ücreti 100 bin TL olan bir özel okul, yeni düzenlemeler doğrultusunda bu ücreti en fazla 121 bin TL'ye çıkarabilecek. Bu yeni sınır, velilerin bütçelerini koruma amacını taşıyor.

Başlangıç Sınıflarına Özel Düzenlemeler

1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflar için daha önce herhangi bir zam sınırı bulunmuyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, bu kademelerdeki ücret artışları da sınırlandırıldı. Belirlenen yeni kurallara göre, başlangıç sınıflarındaki zam oranı, enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek. Bu durum, velilerin eğitim masraflarını daha öngörülebilir hale getirecek.

Kitap, Kırtasiye ve Diğer Ücretler

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda kitap ve kırtasiye ücretlerine de bir düzenleme getirerek, bu masrafların en fazla enflasyon oranı kadar artabileceğini belirtti. Yemek ücretleri ise özel okullar tarafından serbestçe belirlenebilecek. Servis ücretleri konusunda ise yetki, belediye meclislerine verilmiş durumda.

Ücretlerin İlanı ve Şikayet Mekanizması

Özel okullar, servis hizmetleri dışındaki tüm ücretlerini mayıs ayı sonuna kadar açıklamak zorunda. Bu tarihe kadar ücretlerini duyurmayan okullar, kayıtlarını bir önceki yılın ücretleri üzerinden yapmakla yükümlü olacak. Belirlenen zam sınırlarının üzerinde ücret talep eden okullar, veliler tarafından il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine şikayet edilebilecek. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı uygulama tespit edilmesi durumunda okullara idari para cezası uygulanacak. Ayrıca yasal sınırın üzerinde tahsil edilen ücretlerin velilere iadesi de talep edilebilecek.

Bu yeni düzenlemeler, özel okullarda eğitim gören öğrencilerin ailelerini koruma amacını taşırken, eğitim sisteminde de daha şeffaf bir mali yapı sağlanması hedefleniyor. Özel okulların belirlenen kurallara uymaması durumunda uygulanacak yaptırımlar ise, eğitim alanındaki düzenin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.