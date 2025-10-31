Dolar
Haberin Gündemi Gündem Öğrencinin Yüzünde Sigara Söndüren Temizlik Görevlisi Tutuklandı

Öğrencinin Yüzünde Sigara Söndüren Temizlik Görevlisi Tutuklandı

Yayınlanma
14
Öğrencinin Yüzünde Sigara Söndüren Temizlik Görevlisi Tutuklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi Zehra Sanık, adli süreç sonucunda tutuklandı. Olay, Koyunluca İlkokulu'nda meydana geldi ve bölge halkını derinden etkiledi.

Olayın Detayları

Olay, 22 Ekim 2023 tarihinde, Koyunluca İlkokulu'nda gerçekleşti. İddiaya göre, 45 yaşındaki temizlik görevlisi Zehra Sanık, öğrencilerle yaşadığı bir tartışma sonrasında 7 yaşındaki Mustafa B.'nin yüzünde sigara söndürdü. Bu saldırı sonucunda çocuğun gözünün altında yanık izleri oluştu. Durumu fark eden aile, hemen okul yönetimi ile iletişime geçti ve şikayetçi oldu. Olayın ardından, okul yetkilileri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Gözaltı Süreci ve Tutuklama

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, yaşanan olayın ciddiyetini göz önünde bulundurarak, Zehra Sanık'ın tutuklanmasına karar verdi. Bu durum, toplumda infiale yol açarken benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililere düşen sorumluluklar bir kez daha gündeme geldi.

Toplumun Tepkisi

Harran ilçesinde yaşanan bu olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü ve öfkeye neden oldu. Okul velileri ve çevre sakinleri, çocukların güvenliği konusunda endişelerini dile getirerek, eğitim kurumlarında daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı. Eğitim alanında çalışan kişilerin, öğrencilere karşı şiddet içeren davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirten aileler, benzer olayların önlenmesi için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

Olayın ardından, Koyunluca İlkokulu yönetimi de bir açıklama yaparak, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını duyurdu. Ayrıca, benzer durumların bir daha yaşanmaması için okulda psikolojik destek hizmetlerinin artırılacağına dair söz verildi.

