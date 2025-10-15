Meteoroloji Haftalık Hava Durumu Raporunu Açıkladı: İstanbul İçin Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15-21 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Raporda, özellikle İstanbul ve çevresinde hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Bugün itibarıyla Marmara, Batı Karadeniz ve Trabzon çevrelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Hava durumu tahminleri, bu süreçte vatandaşların günlük planlarını etkileyebilecek detaylar içeriyor.

Bugünkü Hava Durumu

Bugün Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevreleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise ülkenin güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden, diğer yerlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği ifade ediliyor.

Hafta Sonu İçin Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) için özel uyarılarda bulundu. Haritalı hava durumu raporuna göre, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği duyuruldu. Vatandaşların, özellikle dış mekan etkinliklerini planlarken bu durumu göz önünde bulundurmaları öneriliyor. Hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek bu yağışların, bazı bölgelerde ani su baskınlarına yol açabileceği de belirtiliyor.

Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri

15 Ekim Çarşamba günü için bölge bölge hava durumu tahminleri şu şekilde sıralanıyor: Marmara'da parçalı, yer yer çok bulutlu ve doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ege Bölgesi'nde, genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz Bölgesi'nde de benzer şekilde parçalı ve az bulutlu hava koşulları öngörülüyor. İç Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava, kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu geçecek. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak yağışların etkili olması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'de de parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu söz konusu. Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu, Güneydoğu Anadolu'da ise açık hava koşulları öne çıkıyor.

Hava durumu tahminleri, özellikle tarım, ulaşım ve günlük yaşam üzerinde önemli etkilere yol açabilir. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ve tahminler, vatandaşların güvenliği ve planlamaları açısından oldukça değerlidir. İzlenecek hava durumu gelişmeleri, önümüzdeki günlerde dikkatle takip edilmelidir.