Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışlar hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Ankara, Adana, Kayseri, Niğde ve Sivas çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava Durumu Genel Değerlendirmesi

Yurt genelinde, kuzey ve iç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri (Bayburt hariç) ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Diğer bölgelerde ise hava durumu az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yağışların Etkileri

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Ankara (21 derece), Çankırı (21 derece), Kırıkkale (22 derece), Kırşehir (23 derece), Yozgat (21 derece), Sivas (19 derece) ve Aksaray çevreleriyle Kayseri’nin güneyi (23 derece), Niğde’nin güneyi (22 derece) ile Adana’nın kuzeyi (33 derece) ve Kahramanmaraş’ın batısında (30 derece) yer yer kuvvetli olacağı bildiriliyor. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuz hava koşullarına yol açabilir.

Hava Sıcaklıklarında Değişiklikler

Hava sıcaklıklarının iç bölgelerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden esmesi ve güney kesimlerde ise hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, vatandaşların kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bölgesel Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi'nde İstanbul 26 derece, parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı; Bursa 26 derece, parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı; Çanakkale 28 derece, parçalı bulutlu olarak hava durumu tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar 22 derece, sağanak yağışlı; Denizli 30 derece, parçalı az bulutlu; İzmir 32 derece, az bulutlu ve açık, Muğla 32 derece, az bulutlu ve açık olacak.

Akdeniz Bölgesi'nde Adana 33 derece, yerel ve yer yer kuvvetli sağanak; Antalya 30 derece, sağanak ve gök gürültülü sağanak; Burdur 29 derece, öğleden sonra sağanak yağışlı; Hatay 31 derece, kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara 21 derece, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak; Eskişehir 24 derece, sağanak yağışlı; Konya 24 derece, sağanak yağışlı ve Nevşehir 25 derece, sağanak yağışlı olarak hava durumu bekleniyor.

Batı Karadeniz'de Bolu 23 derece, sağanak yağışlı; Düzce 25 derece, sağanak yağışlı; Sinop 29 derece, sağanak yağışlı ve Zonguldak 24 derece, sağanak yağışlı olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 28 derece, sağanak yağışlı; Artvin 25 derece, sağanak yağışlı; Samsun 27 derece, sağanak yağışlı ve Trabzon 25 derece, sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Erzurum 26 derece, parçalı bulutlu; Kars 27 derece, parçalı bulutlu; Malatya 32 derece, az bulutlu ve açık; Van 27 derece, az bulutlu ve açık olarak hava durumu raporlanıyor.

Denizlerde Hava Durumu

Denizlerdeki hava durumu ise Karadeniz'de parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı; dalga boyunun 2 metreye kadar çıkması bekleniyor. Marmara'da sağanak yağışlı hava durumu öngörülüyor ve dalga boyu yer yer 2 metreye ulaşabilir. Ege Denizi'nde hava parçalı az bulutlu, Kuzey Ege’de rüzgârın 7 kuvvete kadar çıkabileceği ve dalga boyunun 3 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de sağanak yağışlı hava durumu öngörülüyor, batı kesimlerde dalga boyu 2,5 metreye kadar çıkabilir. Van Gölü’nde ise az bulutlu ve açık hava durumu bekleniyor, dalga boyu 0,75 metreye kadar yükselebilir.