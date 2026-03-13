Dolar
Haberin Gündemi Gündem Meb 903 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Meb 903 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB 903 sözleşmeli personel alımı sonuçları ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgiler burada yer almaktadır.

Yayınlanma
14
Meb 903 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumları ve uygulama merkezlerinde istihdam edilmek üzere toplam 903 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alım, eğitim sektöründe önemli bir ihtiyaç olarak değerlendirilmektedir ve başvuru süreci, bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilmiştir.

Alım süreci, 2 Mart ile 6 Mart tarihleri arasında başvuruların alınmasıyla başlamış, 6 Mart itibarıyla tamamlanmıştır. Adaylar, başvurularını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiştir. MEB, personel alımına dair sonuçları 13 Mart tarihinde açıklamayı planlamaktadır.

MEB 903 Sözleşmeli Personel Alımında Hangi Branşlar Yer Alıyor?

MEB tarafından yapılacak olan personel alımı, farklı branşlarda istihdam sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda alınacak pozisyonlar arasında diyetisyen, elektrik teknisyeni, bilgisayar teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, kat görevlisi ve yardımcı hizmetler personeli gibi çeşitli meslek grupları bulunmaktadır.

Adaylar, alım yapılacak pozisyonlar hakkında detaylı bilgilere MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceklerdir. Bu süreçte, her branş için belirlenen kriterler ve şartlar da adayların dikkat etmesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır.

Sonuç Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılacak?

MEB 903 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandığında, adaylar sonuç sorgulama işlemlerini MEB’in resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Bu işlem, adayların hangi pozisyonda yer aldıklarını ve alım sürecindeki durumlarını öğrenmelerine olanak tanıyacaktır.

Sonuçların açıklanmasının ardından, adayların alım süreciyle ilgili daha fazla bilgiye erişim sağlamaları ve gerekli adımları atmaları beklenmektedir. MEB, bu alımla birlikte eğitim sektöründeki personel ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

#Meb
#Personel Alımı
#903 Sözleşmeli Personel
