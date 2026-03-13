Dolar
44,1962 %0.15
Euro
50,7604 %-0.36
Gram Altın
7.263,62 % 0,80
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?

2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?

2026 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ve sorgulama yöntemleri hakkında detaylı bilgi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?
Okunma Süresi: 1 dk

2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasını merakla beklemektedir. 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci sona ermek üzeredir. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puan ve sıralama bilgilerini sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecektir.

2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2026 MSÜ sınav sonuçlarının 26 Mart 2026 tarihinde açıklanması beklenmektedir. Sınav sonuçlarının duyurulması, adayların tercih süreçlerini planlamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, sonuçların açıklanacağı tarih, tüm adaylar tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından, puan ve sıralama bilgilerini sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir. ÖSYM, sınav sonuçlarını resmi olarak bu platform üzerinden duyuracaktır.

MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, 2026 MSÜ sınav sonuçlarını öğrenmek için T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapmalıdır. Ayrıca, ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden de sonuç bilgilerine ulaşmak mümkündür. Adaylara, sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup, internet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adayların sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak amacıyla

#Ösym
Gaziantep'te Spor Festivali ile 8 Bin 744 Öğrenci Sporla Buluştu
Gaziantep'te Spor Festivali ile 8 Bin 744 Öğrenci Sporla Buluştu
#Spor / 13 Mart 2026
Trabzonspor-rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor-rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
#Spor / 13 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ayşegül Eraslan kimdir ve ölüm nedeni nedir?
Ayşegül Eraslan kimdir ve ölüm nedeni nedir?
Gündem
Hakan Karahan'ın Eşi Kimdir ve Hangi İlişkileri Bulunuyor?
Hakan Karahan'ın Eşi Kimdir ve Hangi İlişkileri Bulunuyor?
Dolar/TL, 4 Ay Sonra İlk Kez 100 Barajını Aştı: Rekor Kırıldı mı?
Dolar/TL, 4 Ay Sonra İlk Kez 100 Barajını Aştı: Rekor Kırıldı mı?
Kızılcık Şerbeti dizisinin 129. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
Kızılcık Şerbeti dizisinin 129. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
11 Bin Işık Yılı Uzaklıkta İki Gezegenin Çarpışması Neden Önemli?
11 Bin Işık Yılı Uzaklıkta İki Gezegenin Çarpışması Neden Önemli?
Reklam Dünyasında Bir Dönemin Kapanışı: Alinur Velidedeoğlu Hayatını Kaybetti
Reklam Dünyasında Bir Dönemin Kapanışı: Alinur Velidedeoğlu Hayatını Kaybetti
Meryem Uzerli'nin Duygusal Anları: Seda Sayan ve Hülya Duyar'ın Sözlerine Yanıtı Nedir?
Meryem Uzerli'nin Duygusal Anları: Seda Sayan ve Hülya Duyar'ın Sözlerine Yanıtı Nedir?
Google Maps’te Yeni Özellik: Ask Maps Kullanıcıların Seyahat Deneyimlerini Nasıl Geliştiriyor?
Google Maps’te Yeni Özellik: Ask Maps Kullanıcıların Seyahat Deneyimlerini Nasıl Geliştiriyor?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft