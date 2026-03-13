2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?

2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasını merakla beklemektedir. 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci sona ermek üzeredir. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puan ve sıralama bilgilerini sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecektir.

2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2026 MSÜ sınav sonuçlarının 26 Mart 2026 tarihinde açıklanması beklenmektedir. Sınav sonuçlarının duyurulması, adayların tercih süreçlerini planlamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, sonuçların açıklanacağı tarih, tüm adaylar tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından, puan ve sıralama bilgilerini sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir. ÖSYM, sınav sonuçlarını resmi olarak bu platform üzerinden duyuracaktır.

MSÜ sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, 2026 MSÜ sınav sonuçlarını öğrenmek için T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapmalıdır. Ayrıca, ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden de sonuç bilgilerine ulaşmak mümkündür. Adaylara, sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup, internet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adayların sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak amacıyla