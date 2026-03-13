Dolar
Dolar/TL, 4 Ay Sonra İlk Kez 100 Barajını Aştı: Rekor Kırıldı mı?

Dolar/TL, 4 Ay Sonra İlk Kez 100 Barajını Aştı: Rekor Kırıldı mı?

Dolar/TL, dolar endeksindeki yükselişle birlikte 44,18 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler etkili oldu.

Yayınlanma
14
Dolar/TL, 4 Ay Sonra İlk Kez 100 Barajını Aştı: Rekor Kırıldı mı?
Okunma Süresi: 2 dk

Dolar/TL kuru, dolar endeksindeki artışın etkisiyle 4 ay sonra ilk kez 100 barajını aşarak 44,18 seviyesine yükseldi. Bu durum, piyasalarda büyük bir etki yarattı ve yatırımcıların dikkatini çekti.

Öğlen seansında kaydedilen bu yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimlerin dolara olan talebi artırmasıyla doğrudan ilişkilidir. Dolar endeksi, 100,29 puana çıkarak son zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

Dolar Endeksindeki Artışın Sebepleri Neler?

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, yatırımcıların dolara yönelmesine neden oldu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, İran'ın misilleme tehdidi ve bu durumun yarattığı belirsizlik, dolar varlıklarına olan ilgiyi artırdı.

Bu gelişmeler, enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini de beraberinde getirdi. Artan petrol fiyatları, küresel ölçekte enflasyon risklerini artırarak merkez bankalarının para politikalarında temkinli bir duruş sergilemesine yol açtı.

Piyasalarda Faiz İndirim Beklentileri Zayıfladı mı?

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri zayıflamış durumda. Yılın ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler, temmuz ayına ertelenirken, yıl genelinde daha önce öngörülen iki indirim beklentisi bir adım geriye çekildi.

Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkması, yatırımcıların dolara olan güvenini artırdı. 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk defa bu seviyeye ulaşan dolar endeksi, yıl başından bu yana yaklaşık %2 değer kazandı.

Doların Güvenli Liman Statüsü Sürüyor mu?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, doların dünya ticaretindeki payının %57-58 civarında olduğunu belirterek, dolara olan talebin nedenini güvenli liman statüsünde gördü. Dolar, yatırımcılar için her yerde kullanılabilir olması nedeniyle tercih edilmeye devam ediyor.

Aslanoğlu, Japonya'nın genişletici politikaları ve Euro Bölgesi'ndeki düşük faiz oranlarının doları rakiplerinden ayıran unsurlar arasında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, altının güvenli bir liman olarak öne çıktığını ancak dolara olan talebin her zaman daha yüksek olduğunu vurguladı.

Societe Generale FX Strateji Başkanı Kit Juckes, dolar endeksinin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve artan enerji fiyatlarına tepki olarak yükseldiğini belirtti. ABD'nin önemli bir petrol üreticisi olmasının, doların rezerv para birimi statüsünü desteklediğini ifade etti.

Sonuç olarak, dolar endeksinin yükselişi, piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik riskler ile doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar, bu süreçte dolara yönelmeye devam ediyor.

