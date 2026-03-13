Meryem Uzerli'nin Duygusal Anları: Seda Sayan ve Hülya Duyar'ın Sözlerine Yanıtı Nedir?

Meryem Uzerli, Berlin'deki evinde sosyal medya üzerinde gezinirken karşısına çıkan bir video ile duygusal anlar yaşadı. Bu video, Seda Sayan'ın programında Hülya Duyar'ın kendisi hakkında sarf ettiği cümlelerdi. Duyar'ın sözleri, Uzerli için adeta bir moral kaynağı oldu ve bu duruma kayıtsız kalmadı.

Seda Sayan'ın programına konuk olan Hülya Duyar, Meryem Uzerli'nin kariyer yolculuğuna dair bilinmeyen detayları paylaştı. Duyar, Uzerli'yi henüz 17 yaşındayken keşfettiğini belirterek, onun yeteneğine övgülerde bulundu. Duyar, "Türkçesi yoktu ama o kadar hızlı öğrendi ki... Halk onu o yarım yarım haliyle de çok sevdi" ifadelerini kullandı. Seda Sayan da bu sözlere destek vererek, "Hak etti bütün ilgiyi. Çok başarılı, çok güzel bir kadın" dedi.

Meryem Uzerli'nin Tepkisi Nasıldı?

Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, Instagram'da karşısına çıkan bu duygusal anlara kayıtsız kalmadı. Dünyadaki savaşlar ve üzücü olaylar nedeniyle moralinin bozuk olduğu bir dönemde bu videoyu izleyen Uzerli, samimi sözlerle teşekkür etti. Uzerli, "Bu tesadüfen şimdi Instagram'da önüme düştü... Şu anda tüm bu savaşlardan çok üzgünüm ve bu video yüzümde bir gülücük oluşturdu. Çok ama çok teşekkür ederim kalbimden bu söyledikleriniz için. Çok öpüyorum ikinizi de dualar ve sevgi gönderiyorum" şeklinde bir yanıt verdi.

Hülya Duyar'ın Keşfi ve Meryem Uzerli'nin Yıldızlaşma Süreci

Hülya Duyar'ın "Onu 17 yaşında ben keşfettim" sözleri, Meryem Uzerli'nin kariyerinin ilk adımlarını nasıl attığına dair merakı yeniden canlandırdı. Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğü olarak Almanya'nın Kassel şehrinde doğdu. İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile büyüyen Uzerli, Hamburg'daki Schaurspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi alarak kariyerinin temelini attı.

Uzerli'nin Kariyerinde Dönüm Noktaları

2011 yılında yapımcı Timur Savcı ve senarist Meral Okay, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı için tam 8 ay boyunca oyuncu aradı. Bu süreçte sahneye Hülya Duyar çıktı ve Almanya'da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, Duyar tarafından fark edilerek Türkiye'ye getirildi. Uzerli, dizideki performansıyla kısa sürede milyonların gönlünde taht kurdu ve sayısız ödülün sahibi oldu. Ancak 2013 yılında tüm dünyada yankı uyandıran "tükenmişlik sendromuna" yakalanarak diziden ayrılması, kariyerinin en çok konuşulan dönüm noktalarından biri oldu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)