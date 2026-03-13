Trabzonspor-rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma daha futbolseverleri bekliyor. Trabzonspor, Karadeniz derbisinde sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, bu maçta galip gelerek Süper Lig'deki üst üste dördüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor-Rizespor maçı ne zaman gerçekleşecek?

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 26. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği bir derbi niteliği taşıyor. Trabzonspor, ligde 54 puanla 3. sırada yer alıyor ve bu maçta galibiyet alarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Çaykur Rizespor ise ligde 30 puana sahip ve 9. sırada bulunuyor. Rizespor, Trabzonspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Her iki takım için de bu maç, sezonun kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Maçın saati ve yayın bilgileri nedir?

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan bu karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu önemli karşılaşma öncesinde Trabzonspor'da 3 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek. Bordo-mavililer, bu eksiklere rağmen sahasında galip gelmek için mücadele edecek.

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar nasıl?

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 47 lig maçında, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca, taraflar 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole, Çaykur Rizespor 44 golle karşılık verdi.

Futbolseverler için büyük bir heyecan yaratan bu derbi, her iki takımın da sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Trabzonspor ve Rizespor, sahada mücadele ederken taraftarlarının desteğiyle galibiyet için savaşacaklar.