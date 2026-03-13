Gaziantep'te Spor Festivali ile 8 Bin 744 Öğrenci Sporla Buluştu

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 'Spor Festivali' projesi, 8 bin 744 öğrencinin sporla buluşmasını sağladı. Proje, çocukların sporla tanışmasını ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşta edinmelerini hedefliyor. Başkan Umut Yılmaz, bu girişimle sporu temelden başlayarak geniş kitlelere yaymayı amaçladıklarını ifade etti.

Proje Hedefleri Neler?

Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehitkamil Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen proje, ilçedeki öğrencileri spor etkinlikleriyle buluşturarak onların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Başkan Yılmaz, sporun küçük yaşta kazanılması gereken önemli bir alışkanlık olduğunun altını çizerek, 'Çocuklarımızın sporla büyümesini, sağlıklı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz' dedi.

Bu bağlamda, projenin tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. Spor Festivali, çocukların fiziksel aktivitelerle tanışmasını sağlarken, aynı zamanda sosyal etkileşimlerini de artırmayı amaçlıyor.

Etkinliklerde Neler Oluyor?

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın öncülüğünde yürütülen proje sayesinde bugüne kadar 8 bin 744 öğrenci spor faaliyetlerine katılma fırsatı buldu. İlçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliklerde çocuklar, hem eğleniyor hem de farklı spor branşlarını deneyimleme imkânı yakalıyor. Proje, öğrencilere spor yapmanın yanı sıra eğlenceli anlar yaşatmayı da amaçlıyor.

Özellikle Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı son etkinlikte, okul bahçesinde gerçekleştirilen oyunlar ve spor aktiviteleri ile keyifli anlar yaşandı. Proje kapsamında yıl boyunca farklı okullardan öğrenciler, spor etkinlikleriyle buluşturulmaya devam edecek.

Sporun Önemi ve Gelecek Planları

Bu tür projeler, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmayı da hedefliyor. Sporun, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişiminde oynadığı rol göz önüne alındığında, bu tür etkinliklerin önemi bir kat daha artıyor. Şehitkamil Belediyesi, bu projeyi sürdürerek daha fazla çocuğa ulaşmayı ve sporun yaygınlaşmasını sağlamayı planlıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların sporla olan bağlarını güçlendirirken, toplumsal dayanışmayı da pekiştirmektedir. Gelecek dönemlerde daha fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.