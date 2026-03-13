Hazine, Gelecek Hafta 4 İhale ve 2 Doğrudan Satış ile Borçlanacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki haftada gerçekleştireceği 4 ihale ve 2 doğrudan satış ile borçlanma sürecine devam edecek. Bu süreç, iç borçlanma stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturmakta ve piyasalardaki likidite durumunu etkilemektedir.

İhalelerin Detayları Neler?

Hazine'nin yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Mart Pazartesi günü 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 8 yıl (2758 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecektir. Bu tahviller, yatırımcılar için belirli bir getiri sağlarken, devletin finansman ihtiyacını da karşılayacaktır.

17 Mart Salı günü ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk kez ihraç edilecektir. Aynı gün, 4 yıl (1393 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atılacaktır. Bu durum, piyasa dinamikleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Doğrudan Satışlar Ne Zaman Gerçekleşecek?

İlgili günlerde ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satılacaktır. Bu doğrudan satışlar, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesine olanak tanıyacak ve piyasalardaki çeşitliliği artıracaktır.

Küresel piyasalarda gelecek hafta takip edilecek konular arasında bu ihale ve satışların etkileri de yer alacak. Yatırımcılar, Hazine'nin borçlanma stratejilerini ve piyasa tepkilerini dikkatle izlemeye devam edeceklerdir.