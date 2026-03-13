Dolar
İlber Ortaylı'nın Sağlık Durumu Nedir? Kızı Açıklamalarda Bulundu

İlber Ortaylı'nın Sağlık Durumu Nedir? Kızı Açıklamalarda Bulundu

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında sosyal medyada yayılan iddialara ailesinden yanıt geldi.

Yayınlanma
14
İlber Ortaylı'nın Sağlık Durumu Nedir? Kızı Açıklamalarda Bulundu
Okunma Süresi: 2 dk

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu, son günlerde sosyal medya platformlarında yayılan entübe edildiği iddiaları ile gündeme geldi. Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden biri olan Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında yapılan spekülasyonlar, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Ortaylı'nın kızı, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumu hakkında dolaşan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ailesinin, sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yalnızca resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını vurgulaması, kamuoyunda merak uyandıran bir durum oluşturdu.

Hangi Bilgiler Doğru, Hangileri Yanlış?

Son günlerde sosyal medya hesaplarında, Ortaylı'nın entübe edildiği yönünde birçok paylaşım yapılmıştı. Bu durum, hem sevenlerini hem de akademik çevreleri endişelendirdi. Ortaylı'nın kızı, bu tür bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından yayıldığını belirterek, kamuoyuna bilgi verenlerin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, aile olarak yalnızca kendi onayladıkları sosyal medya hesapları üzerinden bilgi paylaşacaklarını belirttiler. Bu durum, Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama bekleyen kitle için önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Geçmişteki Sağlık Sorunları Nelerdi?

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçmişte sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Özellikle ocak ayında prostat ameliyatı geçirdiği ve sonrasında bazı sağlık problemleri ile mücadele ettiği ifade edilmişti. Ayrıca, böbrek rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak diyalize girdiği ve diyabet hastalığı sebebiyle de sağlık sorunları yaşadığı daha önceki açıklamalarda yer almıştı.

Bu sağlık sorunları, Ortaylı'nın genel sağlık durumu üzerinde etkili olmuş ve ailesi tarafından sürekli olarak takip edilmiştir. Ortaylı'nın sağlık durumu, hem akademik camia hem de sevenleri tarafından dikkatle izlenmektedir.

Aileden Teşekkür Mesajı

Ortaylı'nın kızı, kamuoyundan gelen destek mesajlarına da teşekkür etti. Aile, sevenlerinin ve okurlarının gösterdiği ilginin kendileri için moral kaynağı olduğunu belirtti. Bu zor süreçte gelen desteklerin, aileye güç verdiği ifade edildi.

Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeye davet ediliyor. Aile, bu süreçte sağlık durumuna dair yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını öneriyor.

