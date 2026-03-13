18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 71 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi

Dolar
Eskişehir merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 71 şüpheliden 56'sı yakalandı, 8,7 trilyon lira gelir elde edildi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen kapsamlı bir operasyon, Eskişehir merkezli olarak 18 ilde gerçekleştirildi. Bu operasyon, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını da kapsıyor. Toplamda 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Operasyonun detayları, şüphelilerin yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri gelirlerin boyutunu gözler önüne seriyor.

Şüphelilerin elde ettiği gelirler ne kadar?

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri ile yaklaşık 8,7 trilyon lira gelir elde ettikleri tespit edildi. Bu gelirin 1,2 trilyon liralık kısmının, kurdukları 8 ayrı şirket aracılığıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Söz konusu şirketlerin faaliyetleri, yasa dışı işlemlerle ilgili önemli bir bağlantı noktası oluşturuyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreçte gelen ihbar ve şikayetler üzerine bir soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri gelirlerin kaynağına ulaşılması hedefleniyor.

Gözaltı kararı ve operasyon detayları

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı raporlar doğrultusunda, operasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli adımlar atıldı. Başsavcılık tarafından verilen talimatla birlikte, 18 ilde 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda, 71 şüpheliden 56'sının yakalandığı bildirildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova yer alıyor. Bu geniş çaplı operasyon, yasa dışı bahis faaliyetlerinin ülke genelinde ne denli yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

El konulan malzemeler ve süreç

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ve banka hesap kartları ele geçirildi. Ayrıca, yasa dışı bahis faaliyetleriyle elde edilen gelirlerin kullanıldığına dair önemli bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Operasyon kapsamında toplamda 671 milyon liraya el konulduğu açıklandı.

Bu süreç, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelede kararlılık göstereceklerini belirtiyor.

