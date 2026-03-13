Özgür Özel, Pedro Sanchez ile Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Görüştü

CHP lideri Özgür Özel, çevrim içi olarak katıldığı Sosyalist Enternasyonal toplantısında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, küresel sistemin karşılaştığı zorluklar ve tehditler üzerinde duruldu.

Özgür Özel, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya genelinde popülizm, savaşlar, radikalleşme ve ekonomik tehditler gibi unsurların küresel sistemi ağır bir saldırı altına aldığını ifade etti. Bu bağlamda, İran konusundaki tutumu nedeniyle Sanchez'i tebrik etti.

Küresel Liberal Sistem Hangi Tehditlerle Karşı Karşıya?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı’na parti genel merkezinden çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda, küresel liberal sistemin popülizm, radikalleşme ve savaşlar gibi yıkıcı tehditlerle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Özel, stratejik açıdan ABD’nin güvenilir müttefik konumundan