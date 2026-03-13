Dolar
44,1962 %0.15
Euro
50,7604 %-0.36
Gram Altın
7.263,62 % 0,80
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Özgür Özel, Pedro Sanchez ile Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Görüştü

Özgür Özel, Pedro Sanchez ile Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Görüştü

CHP lideri Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile çevrim içi bir toplantıda önemli konuları ele aldı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Özgür Özel, Pedro Sanchez ile Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Görüştü
Okunma Süresi: 1 dk

CHP lideri Özgür Özel, çevrim içi olarak katıldığı Sosyalist Enternasyonal toplantısında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, küresel sistemin karşılaştığı zorluklar ve tehditler üzerinde duruldu.

Özgür Özel, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya genelinde popülizm, savaşlar, radikalleşme ve ekonomik tehditler gibi unsurların küresel sistemi ağır bir saldırı altına aldığını ifade etti. Bu bağlamda, İran konusundaki tutumu nedeniyle Sanchez'i tebrik etti.

Küresel Liberal Sistem Hangi Tehditlerle Karşı Karşıya?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı’na parti genel merkezinden çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda, küresel liberal sistemin popülizm, radikalleşme ve savaşlar gibi yıkıcı tehditlerle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Özel, stratejik açıdan ABD’nin güvenilir müttefik konumundan

2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?
2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?
#Gündem / 13 Mart 2026
Gaziantep'te Spor Festivali ile 8 Bin 744 Öğrenci Sporla Buluştu
Gaziantep'te Spor Festivali ile 8 Bin 744 Öğrenci Sporla Buluştu
#Spor / 13 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ayşegül Eraslan kimdir ve ölüm nedeni nedir?
Ayşegül Eraslan kimdir ve ölüm nedeni nedir?
Gündem
Hakan Karahan'ın Eşi Kimdir ve Hangi İlişkileri Bulunuyor?
Hakan Karahan'ın Eşi Kimdir ve Hangi İlişkileri Bulunuyor?
Trabzonspor-rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor-rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Dolar/TL, 4 Ay Sonra İlk Kez 100 Barajını Aştı: Rekor Kırıldı mı?
Dolar/TL, 4 Ay Sonra İlk Kez 100 Barajını Aştı: Rekor Kırıldı mı?
Kızılcık Şerbeti dizisinin 129. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
Kızılcık Şerbeti dizisinin 129. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
11 Bin Işık Yılı Uzaklıkta İki Gezegenin Çarpışması Neden Önemli?
11 Bin Işık Yılı Uzaklıkta İki Gezegenin Çarpışması Neden Önemli?
Reklam Dünyasında Bir Dönemin Kapanışı: Alinur Velidedeoğlu Hayatını Kaybetti
Reklam Dünyasında Bir Dönemin Kapanışı: Alinur Velidedeoğlu Hayatını Kaybetti
Meryem Uzerli'nin Duygusal Anları: Seda Sayan ve Hülya Duyar'ın Sözlerine Yanıtı Nedir?
Meryem Uzerli'nin Duygusal Anları: Seda Sayan ve Hülya Duyar'ın Sözlerine Yanıtı Nedir?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft