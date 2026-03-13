Dolar
Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem dönemi başlıyor mu?

Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem dönemi başlıyor mu?

Göztepe, Süper Lig'de 22 yıl sonra bir kadın hakemin yöneteceği maça ev sahipliği yapacak.

Yayınlanma
14
Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem dönemi başlıyor mu?
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, Süper Lig tarihinde 22 yıl aradan sonra bir kadın orta hakemin görev alacağı önemli bir maçı temsil ediyor. Maç, 20.00'da ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda başlayacak ve futbolseverler için tarihi bir an yaşanacak.

Göztepe ve Alanyaspor Maçında Neler Olacak?

Göztepe'nin Corendon Alanyaspor ile oynayacağı bu kritik karşılaşma, aynı zamanda Asen Albayrak'ın Süper Lig'deki ilk kadın hakem olarak görev alacağı bir maç olacak. 2004 yılında Lale Orta'nın yönettiği maçtan bu yana, Süper Lig'de bir kadın hakem görev almamıştı. Bu durum, kadın hakemlerin futboldaki yerinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Müsabakanın öncesinde Göztepe, ligde 25 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 42 puanla 6. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, seyircisi önünde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Önceki karşılaşmada Alanyaspor'un evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiğini de hatırlatmakta fayda var.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Açıklamaları

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Süper Lig'de bir kadın hakemin görev alabileceğini belirtmişti. Gündoğdu, “Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Tarihimizde ilk kez çok sayıda kadın hakemimiz, erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri başarıyla geçmiştir. Bu gelişimin sürmesi halinde önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alan kadın hakemlerimizi görmekten mutluluk duyacağız” şeklinde konuşmuştu.

Gündoğdu, ayrıca performansıyla öne çıkan bir kadın hakemin beklenenden daha erken bir UEFA görevlendirmesi aldığını da ifade etmişti. Bu tür gelişmeler, kadın hakemlerin futboldaki yerinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Göztepe'nin Sakatlık Durumu ve Maç Öncesi Hazırlıkları

Göztepe'de, kaptan İsmail Köybaşı'nın sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Takım, bu önemli karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor ve taraftarlarının desteğiyle galibiyet hedefliyor. Göztepe'nin, bu maçı kazanarak hem puan durumunu iyileştirmek hem de uzun süredir beklenen galibiyet hasretine son vermesi bekleniyor.

Maç öncesinde her iki takımın da hedefleri doğrultusunda sahada nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Göztepe'nin ev sahibi olduğu bu karşılaşma, futbolseverler için unutulmaz bir anı olarak tarihe geçecek.

#Göztepe
#Süper Lig
#Asen Albayrak
#Corendon Alanyaspor
#Ferhat Gündoğdu
