Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman Oynanacak ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Euroleague 31. hafta mücadelesinde basketbolseverlerin dikkatini çeken karşılaşmalardan biri, Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko arasında gerçekleşecek. Avrupa basketbolunun önde gelen takımlarından olan Fenerbahçe Beko, Belgrad Arena’da Kızılyıldız deplasmanına çıkacak. Bu önemli mücadele, liderlik yarışını doğrudan etkileyen bir karşılaşma olması nedeniyle taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Basketbol tutkunları, “Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını arıyor. Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki bu zorlu mücadelede galibiyet arayışında olacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kızılyıldız 86-81’lik skorla kazanmıştı. Bu nedenle Sarı-Lacivertli ekip, hem rövanşı almak hem de galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Euroleague 31. hafta karşılaşmasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, 13 Mart 2026 Cuma günü Belgrad Arena’da oynanacak. Maç, Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak ve Türkiye’de S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşma, Euroleague puan durumu açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Beko, bu sezon oynadığı 29 maçta 22 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir performans sergiliyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen, Euroleague puan tablosunda liderlik koltuğunda yer alıyor. Kızılyıldız deplasmanında alınacak bir galibiyet, hem liderliği pekiştirmek hem de play-off öncesinde moral kazanmak açısından kritik bir öneme sahip.

Fenerbahçe Beko'nun Galibiyet Serisi ve Hedefleri Neler?

Sarı-Lacivertli ekip, Euroleague’de 22. haftadan itibaren oldukça etkileyici bir performans sergileyerek 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Şimdi hedef, bu seriyi 10 maça çıkarmak. Zorlu Kızılyıldız deplasmanında sahaya çıkacak olan Fenerbahçe Beko, galibiyet parolasıyla mücadele edecek. Bu süreçte, Fenerbahçe Beko’nun deplasmandaki performansı büyük önem taşıyor.

Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmalar, Euroleague’de oldukça çekişmeli geçiyor. İki takım bugüne kadar toplam 5 kez karşı karşıya geldi. Bu istatistik, Sırp ekibinin rekabette üstün olduğunu gösteriyor. Ancak Fenerbahçe Beko’nun bu sezonki formu, Belgrad deplasmanında farklı bir senaryonun yaşanabileceğini gösteriyor.

Belgrad Arena'daki Atmosfer ve Zorluklar

Kızılyıldız taraftarı, Avrupa basketbolunun en ateşli taraftar gruplarından biri olarak biliniyor. Belgrad Arena’daki maçlarda oluşan atmosfer, rakip takımlar için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle Fenerbahçe Beko’nun bu zorlu atmosferle başa çıkması ve oyun disiplinini koruyarak galibiyete ulaşması gerekecek. Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı, basketbol severler için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki bu önemli karşılaşmayı kazanarak hem liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak hem de play-off öncesinde moral bulmak istiyor. Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı, basketbol tutkunları tarafından büyük bir dikkatle takip edilecek.