Maltepe'deki Meslek Lisesinden Örnek Proje: Hatıra Ormanı

Orman Yangınlarının Ardından Doğaya Yeniden Hayat Veriliyor

Türkiye, son yıllarda çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla büyük bir mücadele veriyor. Bu felaketler, sadece doğal yaşamı tehdit etmekle kalmayıp, binlerce hektar ormanın yok olmasına ve birçok canlının yaşam alanının kaybolmasına yol açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek orman sevgisi ve korunması temalı eğitim faaliyetlerini duyurduktan sonra, okullar bu konuda adımlar atmaya başladı.

Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Fark Yaratan Girişim

Bu bağlamda, Maltepe'deki Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çevre bilincini artırmak amacıyla örnek bir projeye imza attı. Okul, 'Handan Hayrettin Yelkikanat Hatıra Ormanı' adını verdiği bir proje ile doğa ile öğrencilerini buluşturmayı hedefliyor. Proje, genç nesillerin orman sevgisi aşılanarak, orman yangınları sonucu kaybolan yeşil alanların yeniden kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Öğrenciler Doğayla Bağlarını Güçlendiriyor

Okul yönetimi, kayıt yaptıran öğrencilere ve velilere beşer adet ağaç tohumu ile birlikte detaylı çimlendirme talimatları ve bilgilendirme broşürleri dağıtıyor. Bu süreç, öğrencilerin yıl boyunca tohumların fidana dönüşümüne tanıklık etmelerini sağlayarak, doğayla olan bağlarını güçlendiriyor. Ayrıca, projeye katılım gösteren öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla, bu çalışma performans notu olarak karnelerine yansıtılacak.

Gelecek Nesiller İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Bilinci

Hatıra Ormanı projesi, sadece ağaç dikimi ile sınırlı kalmayıp, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünün yerleştirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür girişimler, gençlerin doğaya karşı sorumluluk hissetmelerini sağlarken, aynı zamanda gelecekteki kuşakların doğal kaynakların korunmasına yönelik duyarlılık geliştirmelerine de katkıda bulunuyor. Maltepe'deki bu örnek proje, diğer okullara da ilham vererek, ülke genelinde benzer çalışmalara öncülük edebilir.