Dolar
41,2999 %0,25
Euro
48,6059 %0,46
Gram Altın
4.886,05 % 0,83
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 KPSS Alan Bilgisi Sınavı Sonuç Tarihi Belli Oldu

KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 KPSS Alan Bilgisi Sınavı Sonuç Tarihi Belli Oldu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 KPSS Alan Bilgisi Sınavı Sonuç Tarihi Belli Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarının ardından tamamlandı. On binlerce aday, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme hedefiyle bu sınava katıldı. Şimdi ise merak konusu, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve olası erken sonuç duyuruları. ÖSYM'nin sınav takvimi doğrultusunda, bu yılki KPSS sonuçları hakkında detaylar aşağıda yer almaktadır.

2025 KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarih, adaylar için büyük bir önem taşırken, özellikle KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sonuçlarının da bu tarihte ilan edileceği bildirildi.

KPSS Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilir?

KPSS sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapabilecekler. Ayrıca, mobil uygulamalar üzerinden de sonuç bilgilerine ulaşabilecekleri belirtildi. Önemli bir detay olarak, sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği ifade edildi. Sonuç bilgileri, adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanlarını içerecek ve internet sayfasında ilan edilen veriler, tebliğ hükmünde sayılacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

ÖSYM, 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumları için temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtı. Kamuda çalışma hedefinde olan adaylar, sınavda karşılaştıkları soruların tamamına, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle ulaşabilecek. Temel soru kitapçığının görüntülenme süresi, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bu süreç, adayların sınav performanslarını değerlendirmeleri açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.

#Kpss
#Kpss Sonuçları
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Akademisyenler ve STK Temsilcilerini Dinleyecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Akademisyenler ve STK Temsilcilerini Dinleyecek
#Politika / 15 Eylül 2025
Stephen Colbert’ten Emmy Sahnesinde İstanbul Esprisi
Stephen Colbert’ten Emmy Sahnesinde İstanbul Esprisi
#Magazin / 15 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
MEB Eğitim Takvimi 2025: Birinci ve İkinci Dönem Ara Tatil Tarihleri Açıklandı
MEB Eğitim Takvimi 2025: Birinci ve İkinci Dönem Ara Tatil Tarihleri Açıklandı
Gündem
Batman'da Silahlı Saldırı: 18 Gözaltı
Batman'da Silahlı Saldırı: 18 Gözaltı
Akıllı Telefon Satışlarında Sürpriz: Android Modelleri Apple'ı Geride Bıraktı
Akıllı Telefon Satışlarında Sürpriz: Android Modelleri Apple'ı Geride Bıraktı
THY Pilotundan A Milli Erkek Basketbol Takımına Destek Mesajı
THY Pilotundan A Milli Erkek Basketbol Takımına Destek Mesajı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: Yüzde 30 Zam Marmaray ve U Hatlarında Geçerli Olmayacak
AK Parti İl Başkanı Özdemir: Yüzde 30 Zam Marmaray ve U Hatlarında Geçerli Olmayacak
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın İptal Davası 24 Ekim’e Ertelendi
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın İptal Davası 24 Ekim’e Ertelendi
Denizli'de Düğün Töreninde Rengarenk Anlar
Denizli'de Düğün Töreninde Rengarenk Anlar
Perplexity Yapay Zeka Botunun X Hesabı Türkiye'de Erişime Engellendi
Perplexity Yapay Zeka Botunun X Hesabı Türkiye'de Erişime Engellendi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft