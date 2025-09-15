KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 KPSS Alan Bilgisi Sınavı Sonuç Tarihi Belli Oldu

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarının ardından tamamlandı. On binlerce aday, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme hedefiyle bu sınava katıldı. Şimdi ise merak konusu, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve olası erken sonuç duyuruları. ÖSYM'nin sınav takvimi doğrultusunda, bu yılki KPSS sonuçları hakkında detaylar aşağıda yer almaktadır.

2025 KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarih, adaylar için büyük bir önem taşırken, özellikle KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sonuçlarının da bu tarihte ilan edileceği bildirildi.

KPSS Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilir?

KPSS sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapabilecekler. Ayrıca, mobil uygulamalar üzerinden de sonuç bilgilerine ulaşabilecekleri belirtildi. Önemli bir detay olarak, sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği ifade edildi. Sonuç bilgileri, adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanlarını içerecek ve internet sayfasında ilan edilen veriler, tebliğ hükmünde sayılacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

ÖSYM, 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumları için temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtı. Kamuda çalışma hedefinde olan adaylar, sınavda karşılaştıkları soruların tamamına, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle ulaşabilecek. Temel soru kitapçığının görüntülenme süresi, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bu süreç, adayların sınav performanslarını değerlendirmeleri açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.