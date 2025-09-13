İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yapılan %30 Zam: 2025 Eylül Fiyatları

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan %30'luk zam, milyonlarca yolcuyu doğrudan etkiliyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımı gibi pek çok toplu taşıma aracı için yeni tarifeler belirlenmiş durumda. Bu gelişme, özellikle tam ve öğrenci abonman biletlerinin fiyatları hakkında merak uyandırdı. Peki, zam sonrası İstanbul'da öğrenci ve tam aylık akbil ücretleri ne kadar oldu?

UKOME Kararının Detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oylama ile toplu ulaşım araçlarına %30 oranında zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Bu düzenleme, otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi ulaşım araçlarının yanı sıra taksi ve okul servislerini de kapsıyor. Böylece, İstanbul'daki ulaşım maliyetleri önemli ölçüde artmış oldu.

Yeni Fiyat Tarifeleri

Yapılan düzenlemenin ardından, ulaşım ücretlerine yansıyan artışlar dikkat çekiyor. Örneğin, taksi ücretlerinde açılış ücreti 42 TL'den 54,50 TL'ye, mesafe ücreti ise km başına 28 TL'den 36,30 TL'ye yükseldi. Zaman tarifesi de saatlik 350 TL'den 453,71 TL'ye çıkarıldı. Kısa mesafe ücreti ise 135 TL'den 175 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri de benzer şekilde yeniden belirlendi; 0-4 km mesafedeki yolculuk için ücret 25 TL'den 32,50 TL'ye, 4-7 km için ise 26 TL'den 34 TL'ye çıktı.

Öğrenci ve Tam Abonman Ücretleri

Abonman ücretlerine de yansıyan bu artış, özellikle öğrenci ve tam aylık akbil kullanıcıları için önemli bir mali yük oluşturuyor. Öğrenci abonman ücreti 16 TL'den 21 TL'ye yükselirken, tam abonman ücreti de güncellenmiş durumda. Bu durum, İstanbul'da toplu ulaşım kullanan öğrenciler ve diğer yolcular için bütçe planlamasını zorlaştırabilir. Yeni tarifelerin uygulamaya girmesiyle birlikte, İstanbul'daki toplu taşıma sisteminin maliyetleri daha fazla tartışma konusu haline gelecektir.

Yapılan zamların ardından, İstanbul'da toplu ulaşımın geleceği ve bu artışların yolcular üzerindeki etkileri merakla takip ediliyor. Özellikle ulaşım maliyetlerinin artışı, günlük hayatı etkileyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.