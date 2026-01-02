CHP'den İstifa Eden Vekilin Yeni Adresi Belli Oldu

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, partiden istifa ettikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) katılacağına dair iddiaları paylaştı. Saymaz, bu haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, Çakır’ın siyasi kariyerindeki bu önemli değişimi gündeme taşıdı.

CHP'den İstifa Süreci

Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa etme kararını, partide yaşanan iç çekişmeler ve kendisine yönelik eleştirilerle bağlantılı olarak almıştı. Çakır, daha önce yaptığı açıklamalarda "Kılıçdaroğlucuyum diye dışlanıyorum" şeklinde ifadeler kullanarak, partinin iç dinamiklerine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Bu açıklamalar, partinin bir kısmında tepkiyle karşılanmış, Çakır’ın durumu, partinin disiplin kurulu gündemine taşınmıştı.

İhraç İstemi ve İstifa Tarihi

CHP, Hasan Ufuk Çakır hakkında bir ihraç istemiyle disiplin süreci başlatmıştı. Çakır, bu gelişmelerin ardından 9 Aralık 2025 tarihinde partisinden istifa etti. İstifa kararı, birçok siyasi gözlemci tarafından, partisindeki çatışmaların bir sonucu olarak değerlendirildi ve Çakır’ın gelecekteki siyasi yönelimi üzerinde durulmaya başlandı.

Yeni Siyasi Yönelim

Hasan Ufuk Çakır’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. Çakır’ın kararı, hem CHP hem de AKP tabanında merakla karşılandı. Geçmişteki siyasi duruşu ve parti içindeki tartışmaları göz önünde bulundurulduğunda, Çakır’ın AKP’ye katılımının parti dinamikleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'deki siyasi partilerin iç yapılarının ve üyelerinin değişkenliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Siyasi figürlerin, ideolojik duruşlarına göre yeniden yapılanma süreçleri, ülkenin siyasi geleceği açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Hasan Ufuk Çakır’ın yeni siyasi yolculuğunun, hem kendi kariyeri hem de AKP için ne anlama geleceği ise önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.