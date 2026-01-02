Dolar
43,0398 %0.18
Euro
50,5976 %0.03
Gram Altın
5.984,40 % 0,30
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi

Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi
Okunma Süresi: 2 dk

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı. Takım, devre arası kampı için Antalya'ya hareket etmeden önce, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, kondisyon ve taktik odaklı bir yapıda, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdmanın Detayları

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, takım ısınma koşularıyla başladı. Ardından, pas çalışmaları yapıldı ve idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı. Bu yoğun antrenman programı, futbolcuların hem fiziksel hem de taktiksel açıdan hazır olmalarını sağlamak amacıyla planlandı. Teknik ekip, oyuncuların performansını artırmak ve takım oyununu güçlendirmek için çeşitli taktiksel dizilimleri denedi.

Antalya Kampı Hakkında Bilgiler

Beşiktaş, antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Takım, 10 Ocak tarihine kadar Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapacak. Bu süreçte, futbolcuların kondisyonlarının artırılması ve takım içi uyumun sağlanması hedefleniyor. Beşiktaş, Antalya kampında bir dizi hazırlık maçı da planlıyor. Bu maçların, takımın 2. yarı için ne denli hazır olduğunu görmek açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş'ın devre arası kampı, oyuncuların form tutmalarının yanı sıra, teknik ekibin yeni stratejileri uygulama fırsatı bulacağı bir süreç olarak değerlendiriliyor. Takım, sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

#Haberler
#Spor
BDDK Kararı: Temassız Kartlarda Şifresiz İşlem Limiti Artıyor
BDDK Kararı: Temassız Kartlarda Şifresiz İşlem Limiti Artıyor
#Ekonomi / 02 Ocak 2026
Ahmet Türk'ün Beraatinin Ardından Kayyumun Görev Süresi Uzatıldı
Ahmet Türk'ün Beraatinin Ardından Kayyumun Görev Süresi Uzatıldı
#Gündem / 02 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Baskonia-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?
Baskonia-Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?
Spor
Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e Taşlama: Hiç Anlamıyorum
Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e Taşlama: Hiç Anlamıyorum
Xiaomi 17 Pro Max Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek ve Fiyatı Ne Olacak?
Xiaomi 17 Pro Max Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek ve Fiyatı Ne Olacak?
Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu, Ameliyata Alındı
Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu, Ameliyata Alındı
Nevşehir Toplu Ulaşımında Yeni Dönem: Dijital Vize İşlemleri Başladı
Nevşehir Toplu Ulaşımında Yeni Dönem: Dijital Vize İşlemleri Başladı
İbrahim Tatlıses'in Ziyareti Sonrası Galip Öztürk'ün Aile Hayatı Gündeme Geldi
İbrahim Tatlıses'in Ziyareti Sonrası Galip Öztürk'ün Aile Hayatı Gündeme Geldi
İBB 2026 Burs Sonuçları Açıklandı
İBB 2026 Burs Sonuçları Açıklandı
YSK Hakkari'de Personel Alımı Yapacak
YSK Hakkari'de Personel Alımı Yapacak
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft