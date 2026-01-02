Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı. Takım, devre arası kampı için Antalya'ya hareket etmeden önce, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, kondisyon ve taktik odaklı bir yapıda, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdmanın Detayları

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, takım ısınma koşularıyla başladı. Ardından, pas çalışmaları yapıldı ve idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı. Bu yoğun antrenman programı, futbolcuların hem fiziksel hem de taktiksel açıdan hazır olmalarını sağlamak amacıyla planlandı. Teknik ekip, oyuncuların performansını artırmak ve takım oyununu güçlendirmek için çeşitli taktiksel dizilimleri denedi.

Antalya Kampı Hakkında Bilgiler

Beşiktaş, antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Takım, 10 Ocak tarihine kadar Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapacak. Bu süreçte, futbolcuların kondisyonlarının artırılması ve takım içi uyumun sağlanması hedefleniyor. Beşiktaş, Antalya kampında bir dizi hazırlık maçı da planlıyor. Bu maçların, takımın 2. yarı için ne denli hazır olduğunu görmek açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş'ın devre arası kampı, oyuncuların form tutmalarının yanı sıra, teknik ekibin yeni stratejileri uygulama fırsatı bulacağı bir süreç olarak değerlendiriliyor. Takım, sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmak için çalışmalarına devam ediyor.