İtalyan Gazeteci Giuseppe Boi'den Semih Kılıçsoy Değerlendirmesi
Okunma Süresi: 2 dk

İtalyan gazeteci Giuseppe Boi, genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un son iki maçta kaydettiği gollerle ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu. Kılıçsoy'un performansındaki artışın sadece tesadüfi olmadığını, bunun aynı zamanda yeteneğinin bir yansıması olduğunu ifade eden Boi, futbol dünyasının dalgalı doğasına da dikkat çekti. Bu bağlamda, "Dikkatli kullanılması gereken bir yetenek" ifadesini kullanarak, sporun doğasındaki belirsizliklerin altını çizdi.

Semih Kılıçsoy: "Boğaz'ın Rooney'si"

Boi, Semih Kılıçsoy'u "Boğaz'ın Rooney'si" olarak tanımlarken, genç oyuncunun sadece 20 yaşında olduğunu ve bu yaşın hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabileceğini dile getirdi. Genç yaşın verdiği heyecan ve potansiyelin yanı sıra, tecrübe eksikliğinin de performansı etkileyebileceğini belirtti.

Cagliari'deki Adaptasyon Süreci

Gazeteci, Semih'in Cagliari'deki ilk beş ayının zorlu geçtiğini vurguladı. Türkiye'den formsuz bir şekilde gelen Kılıçsoy'un, beslenme uzmanları ve özel atletik hazırlık programlarına rağmen ideal performansına ulaşmasının zaman aldığını belirtti. Boi, İstanbul gibi büyük bir metropolden Cagliari'ye geçiş yapmanın zorluklarını da eleştirdi ve kulübün, genç oyuncunun adaptasyon sürecini yeterince dikkate almadığını ifade etti.

Teknik Direktör Eleştirisi ve Oyun Pozisyonu

Boi, Cagliari Teknik Direktörü Pisacane'ye yönelik eleştirilerde de bulundu. Semih Kılıçsoy'un asıl pozisyonunun merkez forvet olduğunu, bu durumun hem Beşiktaş kariyerinde hem de oyun videolarında açıkça görüldüğünü belirtti. Kılıçsoy'un Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonunda santrfor olarak oynayarak 11 gol atmasına karşın, 2024-2025 sezonunda Immobile'in transferinin ardından sol kanada çekilmesinin, performansını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Taraftar Desteği Önemli

Giuseppe Boi, Semih Kılıçsoy'un "çirkin ördek yavrusundan kuğuya" dönüşümünün Cagliari taraftarları için sevindirici bir gelişme olduğunu ancak bu sürecin sabırla yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Milan maçı öncesinde, Semih'in iyi bir performans göstermesi durumunda alkışlanmasını, kötü bir performans sergilerse de ıslıklanmamasını tavsiye etti. Bu yaklaşım, genç oyuncunun gelişimi için olumlu bir atmosferin yaratılmasına katkı sağlayacaktır.

#Semih Kılıçsoy
#Cagliari
#İtalya Serie A
