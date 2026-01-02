İrem Helvacıoğlu Kızı Sora ile Paylaştı: İlk Karelerine Yorum Yağdı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2026 yılının ilk gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İki ay önce anne olmanın mutluluğunu yaşayan Helvacıoğlu, minik kızı Sora ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaşarak duygusal bir mesaj iletti.

Başarılı Kariyeri ve Aile Hayatı

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi popüler yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl Ural Kaspar ile hayatını birleştirmişti. 15 Ekim’de bir kız bebeği dünyaya getiren Helvacıoğlu, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmasıyla da biliniyor. Kızıyla ilgili yaptığı son paylaşım, hayranları tarafından merakla karşılandı.

Yaşadığı Talihsiz Olay ve Sağlık Durumu

Son günlerde ailesiyle yaşadığı talihsiz bir motosiklet kazası ile gündeme gelen Helvacıoğlu, bu olayda başından yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sürecinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen başarılı oyuncu, bu süreçte yaşadığı zorlukları sessizce geçirmeyi tercih etti. Ayrıca, kazanın ardından çiftin boşanma iddiaları da magazin dünyasında geniş yankı bulmuştu, ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeni Yıl Paylaşımı ve Yorumlar

İrem Helvacıoğlu, 2026’nın ilk gününde kızı Sora ile paylaştığı karede duygularını şu sözlerle ifade etti: “Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm Sora’ma… Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş gibi sıcacık, bazen bulutlu ama hep umut dolu… Tıpkı senin gibi.” Bu içten mesaj, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Takipçileri, paylaşımı “anne-evlat sevgisinin en güzel hali” şeklinde yorumlayarak destek verdi.