Öğrenci İş Birliği Kulübü'nden ETSO'ya Ziyaret

Öğrenci İş Birliği Kulübü'nden ETSO'ya Ziyaret

Yayınlanma
14
Öğrenci İş Birliği Kulübü'nden ETSO'ya Ziyaret
Erzurum'da faaliyet gösteren Sektör Öğrenci İş Birliği Kulübü, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı ve yönetim ekibi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile bir araya gelerek, iş dünyası ve gençler arasındaki etkileşimi artırmayı hedefleyen projeleri değerlendirdi.

Görüşmenin Detayları

Ziyarette, gerçekleştirilmesi planlanan zirveler, öğrenci-sektör buluşmaları ve çeşitli projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle öğrencilere yönelik uygulamaların ve etkinliklerin, gençlerin iş dünyasıyla daha sağlam bağlantılar kurmalarına yardımcı olacağına vurgu yapıldı. Bu tür etkinliklerin, iş hayatına atılacak gençler için önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.

Başkan Özakalın'ın Vizyonu

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, genç ve kadın girişimcileri destekleyen bir yaklaşım sergileyerek, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi konusunda çeşitli projelere destek vereceklerini ifade etti. Özakalın, gençlerin üretim ve istihdam süreçlerine aktif katılım sağlamalarının önemine değinerek, bu hedef doğrultusunda her türlü projeye açık olduklarını belirtti.

Bu ziyaret, Erzurum'daki gençlerin iş dünyasına entegre olma çabalarına katkı sağlamayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi. Öğrenci İş Birliği Kulübü'nün ETSO ile kurduğu bu iletişim, gelecekteki iş birlikleri için de bir zemin oluşturacak gibi görünüyor.

